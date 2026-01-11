Espana agencias

Jan Hörl lidera en Zakopane tras la primera ronda

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El austriaco Jan Hörl -segundo en el pasado Cuatro Trampolines- lidera la prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico que se disputa este domingo, entre la nevada, en la rampa grande de Zakopane (Polonia).

Hörl saltó 144 metros y medio y lidera, tras la primera ronda, con 134,4 puntos, uno más que el esloveno Anze Lanisek, que completó un intento de 138 metros y ocupa la segunda plaza.

Otro austriaco, Manuel Fettner, es tercero, a 5,3 unidades de Hörl, tras haber saltado 135 metros y medio en el primer acto de una prueba que se resolverá a continuación, con la segunda ronda; reservada a los mejores treinta y que el esloveno Domen Prevc, flamante ganador de la septuagésima cuarta edición del prestigioso Cuatro Trampolines y líder de la Copa del Mundo, afrontará desde la duodécima posición.

Prevc saltó 126 metros y medio, valorados en 112,3 puntos, muy lejos -a 21,1 unidades- de la puntuación de Hörl. EFE

