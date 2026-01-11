Espana agencias

Irene Montero reclama firmeza frente a la derecha y a un PSOE que “mira a otro lado”

Guardar

Zaragoza, 11 ene (EFE).- La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha advertido este domingo de que no se puede confiar el futuro “ni en una derecha que quiere cometer crímenes ni en un PSOE que mira para otro lado cuando las cosas vienen mal dadas”, por lo que ha reclamado una izquierda firme ante un contexto de creciente inseguridad global.

Montero ha hecho estas declaraciones antes de participar junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto de precampaña de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero, en el que ha situado el debate político en un escenario de “máxima incertidumbre” internacional y ha llamado a actuar “con determinación y certezas” frente a la violencia, la guerra y el rearme.

En este sentido, ha defendido que “la impunidad de los crímenes es la garantía de que van a ir a más” y ha insistido en la necesidad de decir “no al rearme en todos los territorios”, al considerar que la escalada armamentística agrava la inseguridad en lugar de resolverla.

Irene Montero ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa una “bola de nieve”, ya que “da un paso y, si ve que no pasa nada, da otro más", y lo ha definido como “un criminal” por políticas como la persecución de personas migrantes o su incursión en Venezuela.

Por ello, ha defendido la necesidad de una izquierda que “no se doblegue, con principios éticos firmes, que rechace el rearme y que actúe con claridad” frente a la violencia y la vulneración de derechos humanos.

Belarra, por su parte, ha advertido de que el avance del “fascismo a nivel internacional”, impulsado a su juicio por las políticas de Trump, demuestra que “la ley del más fuerte” se está imponiendo en el mundo y ha reclamado que la ciudadanía “decente” tome el futuro.

Para Belarra, tan grave como los crímenes que atribuye a Trump es que “el resto del mundo no haga nada”, una inacción que ha relacionado con la respuesta internacional ante la situación actual de Palestina.

A su juicio, el contexto global tiene una traslación directa en Aragón, donde ha denunciado proyectos que, según ha afirmado, buscan “robar la riqueza” del territorio para entregarla “a los de siempre”, en referencia al Clúster del Maestrazgo de energías renovables.

La dirigente de Podemos ha defendido que las próximas elecciones en Aragón son “imprescindibles” para “poner a la izquierda aragonesa en pie” y ha llamado a rechazar el rearme y la explotación de los recursos naturales en beneficio de unos pocos.

En este sentido, ha acusado a la derecha y a los grandes intereses económicos de actuar como “lamebotas del poder norteamericano” y ha identificado al PP y a Vox con “corrupción y mentiras”.

Belarra ha extendido sus críticas al PSOE, del que ha dicho que en los últimos años “no ha aprendido nada” de lo ocurrido en España y ha denunciado que, mientras su formación intentaba proteger a la ciudadanía en momentos críticos, “había personas socialistas mirando cómo hacer negocio y meter la mano en la caja”.

Asimismo, ha defendido que la corrupción debe denunciarse “con la misma firmeza la cometa quien la cometa” y ha subrayado que esos recursos “deben ir a lo público”, como hace una “izquierda firme, movilizada y con principios éticos claros”. EFE

1012039

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 11 de enero de 2026 (13.30 horas)

Infobae

Feijóo avanza que el PP rechazará enviar tropas a Ucrania si no hay datos ni explicaciones

Infobae

Se atrinchera en su vivienda en Camas (Sevilla) tras efectuar varios disparos al aire

Infobae

Sumar dice que la reforma de la financiación va en la "senda correcta" y sostiene que no hay principio de ordinalidad

Sumar dice que la reforma

Bernabé afirma que a Feijóo "ya no le queda otra salida que marcharse" tras su declaración por la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana instó al principal líder de la oposición a dimitir, tras reconocer ante la jueza que no dijo la verdad sobre la gestión de la dana y tras sus propias palabras sobre la mentira

Bernabé afirma que a Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez marca desde La

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

ECONOMÍA

Super Once: conoce los números

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 3 hoy 12 de enero

Super Once: combinación ganadora y resultado del Sorteo 2 este lunes 12 de enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2 este lunes 12 de enero

DEPORTES

Simeone pide disculpas a Florentino

Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius por lo ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España: “No está bien lo que dije”

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España