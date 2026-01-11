Irene Montero reclama firmeza frente a la derecha y a un PSOE que “mira a otro lado”

Zaragoza, 11 ene (EFE).- La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha advertido este domingo de que no se puede confiar el futuro “ni en una derecha que quiere cometer crímenes ni en un PSOE que mira para otro lado cuando las cosas vienen mal dadas”, por lo que ha reclamado una izquierda firme ante un contexto de creciente inseguridad global.

Montero ha hecho estas declaraciones antes de participar junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto de precampaña de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero, en el que ha situado el debate político en un escenario de “máxima incertidumbre” internacional y ha llamado a actuar “con determinación y certezas” frente a la violencia, la guerra y el rearme.

En este sentido, ha defendido que “la impunidad de los crímenes es la garantía de que van a ir a más” y ha insistido en la necesidad de decir “no al rearme en todos los territorios”, al considerar que la escalada armamentística agrava la inseguridad en lugar de resolverla.

Irene Montero ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representa una “bola de nieve”, ya que “da un paso y, si ve que no pasa nada, da otro más", y lo ha definido como “un criminal” por políticas como la persecución de personas migrantes o su incursión en Venezuela.

Por ello, ha defendido la necesidad de una izquierda que “no se doblegue, con principios éticos firmes, que rechace el rearme y que actúe con claridad” frente a la violencia y la vulneración de derechos humanos.

Belarra, por su parte, ha advertido de que el avance del “fascismo a nivel internacional”, impulsado a su juicio por las políticas de Trump, demuestra que “la ley del más fuerte” se está imponiendo en el mundo y ha reclamado que la ciudadanía “decente” tome el futuro.

Para Belarra, tan grave como los crímenes que atribuye a Trump es que “el resto del mundo no haga nada”, una inacción que ha relacionado con la respuesta internacional ante la situación actual de Palestina.

A su juicio, el contexto global tiene una traslación directa en Aragón, donde ha denunciado proyectos que, según ha afirmado, buscan “robar la riqueza” del territorio para entregarla “a los de siempre”, en referencia al Clúster del Maestrazgo de energías renovables.

La dirigente de Podemos ha defendido que las próximas elecciones en Aragón son “imprescindibles” para “poner a la izquierda aragonesa en pie” y ha llamado a rechazar el rearme y la explotación de los recursos naturales en beneficio de unos pocos.

En este sentido, ha acusado a la derecha y a los grandes intereses económicos de actuar como “lamebotas del poder norteamericano” y ha identificado al PP y a Vox con “corrupción y mentiras”.

Belarra ha extendido sus críticas al PSOE, del que ha dicho que en los últimos años “no ha aprendido nada” de lo ocurrido en España y ha denunciado que, mientras su formación intentaba proteger a la ciudadanía en momentos críticos, “había personas socialistas mirando cómo hacer negocio y meter la mano en la caja”.

Asimismo, ha defendido que la corrupción debe denunciarse “con la misma firmeza la cometa quien la cometa” y ha subrayado que esos recursos “deben ir a lo público”, como hace una “izquierda firme, movilizada y con principios éticos claros”. EFE

1012039

(foto) (vídeo) (audio)