Espana agencias

Feijóo dice que la historia no perdonará a Sánchez y Zapatero por Venezuela, les juzgará

Guardar

A Coruña, 11 ene (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este domingo que no hay lavado de cara que "blanquee" toda la "suciedad" de aquellos que "callaron, conchabearon y se lucraron" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ha añadido que la historia no perdonará y juzgará a Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez por su papel.

En su intervención en el cierre de la 28ª Interparlamentaria de su partido, ha tenido palabras de recuerdo para los españoles que viven en Venezuela y para los ocho millones de venezolanos que han tenido que exiliarse de su país.

A todos ellos les han enviado un mensaje de esperanza porque "podemos estar -ha dicho- un poco más cerca de la democracia" y en los inicios del fin de una "dictadura tramposa, criminal y miserable".

Ha agradecido el trabajo de quienes llevan tantos años luchando por la libertad de un pueblo hermano y ha remarcado que este no habrá acabado hasta que todos los presos políticos sean liberados, hasta que todos los que fueron desterrados vuelvan a su casa, el régimen sea vencido completamente y el pueblo venezolano recupere el rumbo definitivo de su destino.

"Para todos aquellos que callaron, para los que conchabearon y se lucraron del régimen de Maduro, no hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad", ha agregado el líder del PP, quien a continuación se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"La historia no les perdonará, la historia les juzgará", ha proclamado, antes de indicar que al PP no se le verá "con los líderes populistas que roban y arruinan a sus países", una postura, ha dicho, totalmente diferente a la del Gobierno, "ambiguo con las dictaduras, selectivo con los derechos humanos".

Ha reprochado a Sánchez que se declare preocupado con el derecho internacional y se ha preguntado por qué no van a hablar de él a las cárceles venezolanas. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El fiscal cree que hay "prueba más que suficiente" para condenar al dueño de una finca que mató a un asaltante

El fiscal cree que hay

Vox insiste en hablar de políticas y no de cargos en Extremadura, pero quiere entrar en el Gobierno para lograr cambios

Vox insiste en hablar de

El empresario López Madrid niega haber pagado a Villarejo por hostigar a la doctora Pinto

El empresario López Madrid niega

El Alavés firma su mejor primera vuelta en cinco temporadas

Infobae

Bublik entra por primera vez en el top diez tras vencer a Musetti en Hong Kong y

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La mayor incautación en alta

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

ECONOMÍA

Super Once: combinación ganadora y

Super Once: combinación ganadora y resultado del Sorteo 2 este lunes 12 de enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2 este lunes 12 de enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”