Estabilidad para hoy, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

Madrid, 11 ene (EFE).- El acercamiento de altas presiones a España dejará una situación estable hoy domingo tras la ciclogénesis provocada por la borrasca Goretti, salvo en el noroeste peninsular donde un flujo atlántico generará precipitaciones, con la cota de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevén precipitaciones en el noroeste y oeste del Sistema Central, sin descartar que sean persistentes y con acumulados significativos en el oeste de Galicia. En el resto de la mitad noroeste y en el norte de Baleares no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.

Se registrarán brumas y nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica, y serán más persistentes en áreas de montaña del noroeste. Nevará en Pirineos de forma débil, con la cota de nieve por encima de los 1.000-1.200 metros, subiendo a lo largo del día hasta los 1.400-1.700 metros.

 En Canarias habrá intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil en las islas occidentales, con pocos cambios en las temperaturas, salvo ligeros ascensos de las máximas y vientos alisios moderados.

Las temperaturas máximas ascenderán, salvo ligeros descensos en el oeste de depresiones de la meseta sur y Guadalquivir. El ascenso podrá ser notable en el Cantábrico, alto Ebro y en montañas del norte y habrá pocos cambios en Baleares. Las mínimas ascenderán en Galicia, y en el resto serán ligeros descensos, más acusados en Baleares y depresiones del noreste.

Las heladas serán moderadas en Pirineos, débiles en zonas de montaña y aledañas de la meseta y en las sierras del sudeste.

El viento soplará moderado en el noroeste y la meseta norte, con rachas muy fuertes en zonas expuestas de Galicia y la Cordillera Cantábrica. En el nordeste habrá predominio de intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas de Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro. Será flojo en la meseta sur y en Andalucía y moderado en litorales del norte, con intervalos de fuerte en los gallegos.

- GALICIA: abundante nubosidad baja en el interior acompañada de brumas, y bancos de niebla en sus zonas altas que serán más persistentes en la mitad sur. Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos débiles a moderados y persistentes en el litoral atlántico y débiles y dispersos en el resto. Temperaturas en ascenso.

Viento moderado que arrecia en la mitad septentrional y en todo el litoral salvo en las Rias Altas y en las Baixas. Rachas muy fuertes en zonas altas del norte y en zonas expuestas del litoral entre Fisterra y Ortegal.

- ASTURIAS: nuboso o cubierto. Lluvias débiles y algún chubasco disperso tendiendo a remitir. Temperaturas en ascenso, menos acusado en las mínimas en el litoral oriental y localmente notable en zonas bajas del interior. Viento flojo arreciando en el tercio occidental y en su litoral. Rachas muy fuertes en zonas altas del tercio occidental.

- CANTABRIA: brumas y probables bancos de niebla en Cantabria de Ebro. Nuboso o cubierto, sin descartar lluvias débiles dispersas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso localmente notable en zonas bajas del interior. Viento flojo con intervalos moderados y rachas fuertes a últimas horas en zonas altas del interior.

- PAÍS VASCO: brumas de madrugada sin descartar algún banco de niebla disperso en zonas altas del interior. Intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto, sin descartar lluvia débil dispersa. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo en el interior acompañado de alguna racha fuerte en zonas altas y moderado en el litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: probabilidad de nieblas que pueden ser localmente densas y persistentes en zonas del oeste y norte. Nuboso, con precipitaciones débiles en el noroeste, algo más dispersas en otros puntos del tercio norte y oeste, y sin descartar alguna ocasional en el resto. La cota de nieve en torno a los 1.800-2.000 metros. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ascenso.

Heladas débiles generalizadas, menos probables en el extremo occidental. Viento variable, tendiendo a flojo a moderado.

- NAVARRA: brumas matinales, y vespertinas menos abundantes, en zonas altas del tercio septentrional con probabilidad de algún banco de niebla disperso asociado. Intervalos de nubes bajas matinales en el tercio septentrional aumentando a nuboso o cubierto, sin descartar alguna lluvia débil dispersa en el norte.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el norte; máximas en ascenso salvo en la Ribera donde no se esperan cambios. Viento flojo tendiendo a flojo variable, con rachas fuertes en la Vertiente Cantábrica.

- LA RIOJA: intervalos nubosos, sin descartar bancos de niebla en montaña. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto, y máximas en ascenso. Heladas débiles en la Ibérica. Viento flojo con intervalos de moderado en montaña, y variable flojo en el valle.

- ARAGÓN: poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con pequeños cambios en la mitad sur; máximas en ascenso, excepto en la ribera del Ebro donde las variaciones serán ligeras. Heladas débiles o localmente moderadas en el Pirineo y débiles en el sistema Ibérico y centro de Huesca. Viento flojo o moderado.

- CATALUÑA: intervalos de nubes bajas en el Valle de Arán y bancos de niebla matinales en la Depresión Central de Lleida, tendiendo a poco nuboso o despejado. Nevada débil en el Valle de Arán. Temperaturas mínimas en descenso o con pequeñas variaciones; máximas en ascenso o con ligeros cambios. Heladas débiles o moderadas.

Viento moderado, ocasionalmente fuerte con rachas muy fuertes, en el sur de Tarragona; moderado en la mitad sur, Pirineo y Ampurdán; y flojo de dirección variable en el resto. Al mediodía disminuirá a flojo y tenderá a dirección variable en general.

- EXTREMADURA: probabilidad de nieblas que pueden ser densas y persistentes en los valles de los grandes ríos. Poco nuboso, con nubes altas, y aumentando a intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Helada débiles. Viento variable, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso, con nubosidad a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas en descenso ligero en la mitad sur y sin cambios en el resto; máximas en ascenso en la Sierra o sin cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas, moderadas en cotas altas de la Sierra. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso disminuyendo a poco nuboso o espejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos; máximas en ascenso. Heladas débiles casi generalizadas. Viento flojo variable durante las horas centrales, cuando podrá darse algún intervalo de mayor intensidad en la mitad oriental.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso en el litoral, excepto en el norte de Castellón, y con pequeños cambios en el resto; máximas en ascenso en el interior y con pequeñas variaciones en el litoral. Heladas débiles y locales en puntos del interior. Viento moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Castellón, disminuyendo a flojo.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso en la mitad norte de la Región, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el noroeste. Vientos entre flojos y moderados, tendiendo a quedar flojos variables.

- BALEARES: intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada, preferentemente en Menorca y norte de Mallorca, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, o descenso de las nocturnas. Viento flojo a moderado, con algún intervalo de fuerte de madrugada, disminuyendo a flojo.

- ANDALUCÍA: en general poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente atlántica y en las sierras Béticas, sin descartar brumas o bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios en los litorales, en ascenso en el resto. Heladas débiles a localmente moderadas. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso o despejado. Nuboso en el norte de las islas montañosas, con apertura de amplios claros. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso, y mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado. EFE

