España defiende las energías renovables como una oportunidad de soberanía nacional

Isaac J. Martín

Abu Dabi, 11 ene (EFECOM).- El secretario de Estado de Energía español, Joan Groizard, defendió este domingo en una entrevista a EFE en Abu Dabi que las energías renovables son una oportunidad "competitiva y barata" de "soberanía nacional" dado que permiten reducir la dependencia energética exterior y, por tanto, la "vulnerabilidad" de los países.

Desde la 16ª Asamblea General de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), donde España asumió una de las vicepresidencias para este año, Groizard indicó que lo que se ha visto ahí es que "la mayoría del mundo sigue comprometida con la transición energética porque entienden que va mucho más allá de una cuestión moral".

Y es que son una oportunidad de energía "competitiva, barata y asequible, de seguridad energética, incluso de soberanía nacional", ya que "permiten reducir la dependencia energética exterior, y por tanto, la vulnerabilidad de los países".

Sus comentarios se producen tan sólo unos días después de que la administración estadounidense de Donald Trump firmara un documento con la intención de retirarse de al menos 66 entidades y organismos de cooperación internacional, entre ellas IRENA, una cuestión que ha estado muy presente en la primera jornada del que es el primer evento energético de 2026, que forma parte de la Semana de la Sostenibilidad, organizada por el gigante renovable emiratí Masdar.

Como indicó Groizard, quien encabeza la delegación española, "todo el mundo, en esta asamblea general, entiende que las renovables son la mejor forma, más rápida y eficiente de llevar la energía a quien lo necesite".

Hoy mismo, IRENA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicaron su revisión anual de energías renovables y empleo en el que el sector sufrió un revés, con la primera desaceleración de crecimiento, al alcanzar los 16,6 millones de puestos de trabajo en 2024, tan solo un 2,3 % más respecto a 2023.

Del total, la Unión Europea (UE) creó 1,8 millones de empleos, la misma cifra que en 2023, aunque la entidad comunitaria se sitúa segunda tras China, que creó en 2024 aproximadamente 7,3 millones de empleos en energías renovables, lo que significa el 44 % del total mundial.

Ante esto, el secretario de Estado de Energía afirmó que se están viendo "dos tendencias en paralelo", por un lado "una mayor automatización de las cadenas de suministro, a la vez que un mayor despliegue de renovables".

De hecho, según los datos de IRENA, el 92 % de la potencia instalada del año pasado eran energías renovables, recordó.

"En el caso de España, hemos querido ligar la transición energética a la creación de empleo en aquellos lugares donde también se destruye empleo, como el caso de las centrales de carbón. Y estamos justo ahora mismo inmersos en la elaboración de la estrategia de transición justa 2026-2030. Hemos abierto un proceso participativo con sindicatos, con empresas, con toda la sociedad para definir cuáles tienen que ser las grandes líneas de esta nueva esta segunda estrategia de transición a España", dijo.

Insistió en que un sistema basado en renovables es más "intensivo en empleo, de más calidad y más justo que un sistema energético fósil", pero destacó que eso "no siempre es suficiente y es importante que los gobiernos apuesten de forma proactiva por lo que llamamos la transición justa".

España ha asumido una de las vicepresidencias de la asamblea, junto a Islas Salomón, Antigua y Barbuda y Kenia, mientras que la presidencia es para República Dominicana, un rol de "apoyo en la coordinación para el buen funcionamiento de la asamblea" y "asegurar que los estados miembros pueden llegar a acuerdos y tratar de limar asperezas si hay cualquier tipo de dificultad", según Groizard.

Esta vicepresidencia viene después "de un veto cruzado en la asamblea anterior entre Ucrania y Rusia, que no permitió que al finalizar la anterior Asamblea General se llegara a elegir la vicepresidencia.

España también asumirá la financiación del programa de trabajo para 2026 y 2027 de la asociación para el Avance de las Energías Renovables en América Latina (Parla, en inglés), centrada en fortalecer capacidades, desarrollo y apertura de oportunidades en el refuerzo de infraestructuras, bioenergía y transformación social a través de la transición energética, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Por último, Groizard quiso destacar que existe una cooperación que funciona con China, líder indiscutible en el sector de las renovables.

"Lo que estamos viendo es que China ha hecho una apuesta muy importante por las energías renovables, tanto en despliegue de la renovable como sobre todo en tecnología, en toda la cadena de valor de la de la transición energética. Entendemos que la cooperación es fundamental a nivel global, especialmente con aquellos países que más están apostando por la transición", aseveró.EFECOM

