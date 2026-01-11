Espana agencias

El Viña Albali Valdepeñas ficha al ala diestro internacional argentino Lautaro Yáñez

Guardar

Ciudad Real, 11 ene (EFE).- El Viña Albali Valdepeñas ha fichado en el mercado de invierno al ala diestro internacional argentino Lautaro Yáñez, que procede del Boca Juniors y se ha vinculado al club hasta 2028.

El jugador, de 21 años, ganó la Copa de Argentina y la Supercopa de 2025, y también ha sido campeón sudamericano sub-20 con la selección argentina y de los Juegos Suamericanos sub-18 con el combinado albiceleste de la categoría, ha informado en un comunicado el Viña Albali Valdepeñas.

Latauro Yáñez juega en la posición de ala diestro "desde la que demuestra rapidez, intensidad, un buen uno contra uno y un gran disparo, además de gol", ha destacado su nuevo club.

El Valdepeñas le ha dado la bienvenida y le ha deseado "la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera deportiva". EFE

an/rr/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

España destaca el avance del Estado libanés para alcanzar el monopolio de las armas

Infobae

El ala diestro internacional argentino Lautaro Yáñez ficha por el Valdepeñas español

Infobae

Dani Arce y Lidia Campo, vencedores del XXXVIII Cross Ciudad de Valladolid

Infobae

Tres esquiadores mueren por aludes en estaciones de los Alpes franceses

Infobae

Barbón se reúne en audiencia con el Papa León XIV este sábado

Adrián Barbón mantuvo un encuentro reservado en el Palacio Apostólico con León XIV en el que compartió inquietudes sobre conflictos globales como Ucrania, Gaza y Venezuela, y entregó reliquias históricas vinculadas al patrimonio cultural asturiano

Barbón se reúne en audiencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo funciona el suplicatorio, la

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

Feijóo eleva el pulso al Gobierno y advierte de que bloqueará el envío de tropas a Ucrania si Sánchez no lo detalla al milímetro: “Que lo expliquen euro a euro”

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

ECONOMÍA

Una familia con dos hijos

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

Ricardo Gil, empresario: “Si no puedes pagar sueldos dignos, tu negocio no es rentable”

Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 11 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que seas bueno en tu trabajo no significa que nunca te vayan a despedir”

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid,

FC Barcelona - Real Madrid, la final de la Supercopa de España en directo: Mbappé en el banquillo y Gonzalo de titular

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”

A qué hora y dónde ver la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España