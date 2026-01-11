El Viña Albali Valdepeñas ficha al ala diestro internacional argentino Lautaro Yáñez

Ciudad Real, 11 ene (EFE).- El Viña Albali Valdepeñas ha fichado en el mercado de invierno al ala diestro internacional argentino Lautaro Yáñez, que procede del Boca Juniors y se ha vinculado al club hasta 2028.

El jugador, de 21 años, ganó la Copa de Argentina y la Supercopa de 2025, y también ha sido campeón sudamericano sub-20 con la selección argentina y de los Juegos Suamericanos sub-18 con el combinado albiceleste de la categoría, ha informado en un comunicado el Viña Albali Valdepeñas.

Latauro Yáñez juega en la posición de ala diestro "desde la que demuestra rapidez, intensidad, un buen uno contra uno y un gran disparo, además de gol", ha destacado su nuevo club.

El Valdepeñas le ha dado la bienvenida y le ha deseado "la mayor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera deportiva". EFE

an/rr/og