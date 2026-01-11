Espana agencias

El venezolano Enmanuel Viloria se impone en la segunda etapa de la Vuelta al Táchira

Caracas, 10 ene (EFE).- El ciclista venezolano Enmanuel Viloria, del equipo Team Fam Birdman Level Up, se impuso este sábado en la segunda etapa de la edición 61 de la Vuelta al Táchira, al superar al ecuatoriano Brayan Obando, del GW Erco Sportfitness, que quedó en el segundo lugar.

Viloria cumplió el recorrido de 214,6 kilómetros, entre las ciudades venezolanas de Socopó y San Cristóbal, en 5 horas, 13 minutos y 28 segundos.

El ciclista dijo, en un video publicado en Instagram, que se siente "muy contento" por vencer en una etapa que consideró "bastante dura", durante la que aplicó una estrategia que describió como "mientras menos pase, más fuerza" guarda.

Obando, por su parte, llegó con una diferencia de 2 minutos y 6 segundos.

La tercera etapa se llevará a cabo este domingo, en un recorrido de 115,2 kilómetros en San Cristóbal, capital del estado venezolano de Táchira (oeste), fronterizo con Colombia.

La edición 61 de la Vuelta al Táchira, que se disputará hasta el 19 de enero en 10 etapas, transitará también por los estados de Barinas y Mérida (oeste).

En 2025, el venezolano Eduin Becerra, del equipo Trululu Grupo La Guacamaya, conquistó la edición 60 al completar las ocho etapas en 29 horas, 11 minutos y 8 segundos.

- Clasificación general:

.1. Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) a 10h:54.59

.2. Brayan Obando (GW Erco Sportfitness) a 02.09

.3. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga VPF) a 02.12

.4. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 02.16

.5. Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel). a 02.27

EFE

csm/laa

