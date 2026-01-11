El UCAM CB, en la fase final de la Copa por cuarta vez y tercera por resultados

Murcia, 11 ene (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto afrontará el próximo mes de febrero su cuarta participación en una fase final de la Copa del Rey, la tercera clasificándose por resultados, y teniendo como tope las semifinales que alcanzó tanto en 1996 en Murcia, cuando participó por ser anfitrión, como en 2022 en Granada.

El conjunto entrenado por Sito Alonso, que anoche perdió por 96-82 en la pista del Surne Bilbao, no atraviesa su mejor momento dentro de una temporada destacada y en la que presenta un bagaje en la Liga de 10 encuentros ganados y cinco perdidos.

Los universitarios, que comenzaron el curso como un tiro, perdieron frescura y fiabilidad en las últimas semanas y de ahí sus derrotas contra el Real Madrid por 80-91 en el partido que cerró el año en el Palacio de los Deportes de Murcia -una victoria en ese choque le hubiera dejado líder-, frente al Dreamland Gran Canaria a domicilio en el que abrió 2026 por 77-72 y en Miribilla.

El UCAM CB, que tiene por delante al Madrid, al Valencia Basket y al Fútbol Club Barcelona, certificó la clasificación matemática para la cita del Roig Arena pese a caer después de que el Granca perdiera por 95-84 en la cancha del Casademont Zaragoza.

Los murcianos, con su 10-5, tienen un colchón de tres triunfos con respecto a los rivales que están a partir del noveno puesto cuando faltan dos jornadas para que termine la primera vuelta liguera y eso les otorga ya el billete copero y el equipo estará en la capital del Turia, donde tendrá lugar el torneo del jueves 18 al domingo 21 del mes que viene.

Será la cuarta vez que el cuadro grana comparezca en esa lucha. En 1996, con el Palacio de los Deportes casi recién estrenado, el CB Murcia jugó ganando al Unicaja de Málaga por 93-87 en cuartos de final y posteriormente cayó en semifinales por 78-81 ante el TDK Manresa. Entonces se jugaba el partido por el tercer puesto, en el que los locales fueron derrotados por el Madrid por 68-74.

Veintiséis años debieron transcurrir para que los de la capital del Segura volvieran a una Copa y fue en la edición celebrada en Granada en 2022. El UCAM CB se impuso en cuartos de final por 86-83 al Valencia Basket para, ya en semifinales, apretarle al Barça, que venció por 90-103. Dos años después, en Málaga 2024, los de Sito le pelearon el pase a cuartos Madrid, que acabó ganando ese partido por 79-84.

Se da la circunstancia de que los tres equipos que eliminaron al conjunto de Murcia acabaron levantando aquel trofeo.

Sito Alonso, quien destacó el hecho de "lograr la tercera clasificación para la Copa en cinco años como algo espectacular para este club", respondió a los abucheos que recibió de la afición del Bilbao Basket, al que dirigió entre 2014 y 2016.

No en vano, se retiró señalando con una mano la señal de victoria y con la otra levantó tres dedos en alusión a ese triple logro. "Ahora que estamos en Bilbao no recuerdo la última vez que Bilbao fue a la Copa, de verdad", apuntó de forma sintomática. EFE

Ij/bc/jpd