El técnico Luis Zubeldía atraviesa "con éxito" una angioplastia con colocación de stent

São Paulo, 10 ene (EFE).– El técnico del Fluminense, Luis Zubeldía, fue sometido "con éxito" este sábado a una angioplastia con colocación de stent y permanecerá alejado de sus funciones por un periodo de hasta 15 días, según informó el club carioca.

"La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días", escribió el Fluminense en sus redes sociales.

Durante ese periodo, el argentino de 44 años no podrá encabezar los entrenamientos ni acompañar en el banquillo al Tricolor en su debut en el Campeonato Carioca, que será el próximo miércoles ante Madureira.

En la víspera, el club divulgó una breve nota en la que informó que el técnico pasaría este sábado por un procedimiento cardiovascular, aunque sin detallar el diagnóstico.

Y aclaró que, de precisar un tratamiento posterior, Zubeldía debería guardar reposo por un periodo de siete días; en caso contrario, retomaría el mando de los entrenamientos inmediatamente.

Sin embargo, tras la intervención de este sábado, los plazos se han duplicado y la previsión de regreso se ha extendido hasta las dos semanas.

Zubeldía, que llegó al banquillo tricolor en septiembre del año pasado tras su paso por el São Paulo, encabezó los entrenamientos de la primera semana de la pretemporada 2026 con algunos de los nuevos refuerzos del club, como el lateral Guilherme Arana, recién llegado del Atlético Mineiro.

Durante su trayectoria también entrenó a clubes como Lanús y Racing Club en su país, a Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, al Cerro Porteño de Paraguay, Santos Laguna de México, Independiente de Medellín y Deportivo Alavés en España. EFE

