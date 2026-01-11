El Supremo revisa esta semana si mantiene en prisión preventiva a Ábalos

Madrid, 11 ene (EFE).- El Tribunal Supremo celebra el próximo jueves una vista para estudiar el recurso que presentó el exministro José Luis Ábalos contra su entrada en prisión provisional el pasado 27 de noviembre, salvo que su abogado renuncie a su celebración una vez que ha dejado de ser el letrado del exdirigente socialista.

Ábalos, que se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García, recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez Leopoldo Puente para revisar sus medidas cautelares tras formular las partes sus escritos de acusación.

Entonces, el magistrado los envió a prisión al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel.

Pero ocurre que el magistrado ha aceptado la renuncia de Carlos Bautista como abogado del exministro, aunque deberá comparecer en la vista, salvo que renuncie a su celebración, que él mismo solicitó.

No obstante, fuentes próximas a la defensa han asegurado a EFE que el letrado no tiene intención de renunciar a la vista y, por tanto, se celebrará con normalidad.

Bautista es el segundo abogado que deja de ejercer la defensa de Ábalos, que dispone de cinco días para designar un nuevo abogado; de lo contrario se nombrará a un letrado del turno de oficio

El juez entiende que "no es posible que dicha sustitución se produzca a tiempo de que el nuevo letrado designado pudiera comparecer debidamente instruido de la causa", a esa vista, por eso considera que Bautista deberá acudir si todo sigue su curso.

Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y experto en procedimientos de extradición, presentó el pasado miércoles la renuncia a su defensa estando el exministro a las puertas de ser juzgado por la pieza principal del caso Koldo, el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en pandemia, y tras más de un mes en prisión preventiva.

Ábalos y Koldo serán juzgados, en una fecha aún por determinar, ante los indicios de que se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Se trata del primer juicio del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y varias en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivos del citado partido. EFE