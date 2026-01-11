Espana agencias

El Supremo revisa esta semana si mantiene en prisión preventiva a Ábalos

Guardar

Madrid, 11 ene (EFE).- El Tribunal Supremo celebra el próximo jueves una vista para estudiar el recurso que presentó el exministro José Luis Ábalos contra su entrada en prisión provisional el pasado 27 de noviembre, salvo que su abogado renuncie a su celebración una vez que ha dejado de ser el letrado del exdirigente socialista.

Ábalos, que se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García, recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido "sin resistirse" y "como un cordero al matadero" a la vistilla que convocó el juez Leopoldo Puente para revisar sus medidas cautelares tras formular las partes sus escritos de acusación.

Entonces, el magistrado los envió a prisión al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan de cara al juicio: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel.

Pero ocurre que el magistrado ha aceptado la renuncia de Carlos Bautista como abogado del exministro, aunque deberá comparecer en la vista, salvo que renuncie a su celebración, que él mismo solicitó.

No obstante, fuentes próximas a la defensa han asegurado a EFE que el letrado no tiene intención de renunciar a la vista y, por tanto, se celebrará con normalidad.

Bautista es el segundo abogado que deja de ejercer la defensa de Ábalos, que dispone de cinco días para designar un nuevo abogado; de lo contrario se nombrará a un letrado del turno de oficio

El juez entiende que "no es posible que dicha sustitución se produzca a tiempo de que el nuevo letrado designado pudiera comparecer debidamente instruido de la causa", a esa vista, por eso considera que Bautista deberá acudir si todo sigue su curso.

Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y experto en procedimientos de extradición, presentó el pasado miércoles la renuncia a su defensa estando el exministro a las puertas de ser juzgado por la pieza principal del caso Koldo, el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas en pandemia, y tras más de un mes en prisión preventiva.

Ábalos y Koldo serán juzgados, en una fecha aún por determinar, ante los indicios de que se habrían concertado para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.

Se trata del primer juicio del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y varias en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivos del citado partido. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fiona Pinar, atleta paralímpica: "Tras la amputación me quiero mucho más"

Infobae

Almgren y McColgan baten los récords de Europa de 10K en València y Mechaal el de España

Infobae

Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Olvera (Cádiz)

Infobae

Svitolina se acerca al top diez de la WTA tras derrotar a Wang en la final de Auckland

Infobae

Rodrygo, 25 cumpleaños en su mejor versión... siendo duda para la final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España