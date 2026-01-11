Espana agencias

El IPC de EEUU, España, Francia, Alemania e Italia centrarán el interés inversor

Madrid, 11 ene (EFECOM).- La inflación en Estados Unidos, España, Francia, Alemania e Italia, junto al PIB alemán, la balanza comercial y la confianza inversora en la eurozona centrarán el interés inversor la próxima semana, con la mirada puesta en la situación geopolítica principalmente tras el ataque la semana pasada a Venezuela.

En Europa, la semana comienza con la publicación del índice Sentix de confianza inversora de enero en la eurozona, la balanza por cuenta corriente alemana, y la subasta de deuda a 6 y 12 meses en este país, donde también se publicará el informe mensual del Bundesbank; y la subasta de deuda en Francia a 3, 6 y 12 meses.

Entre lo más destacado del martes se encuentra el balance presupuestario de Francia en noviembre y la celebración de una nueva subasta en Alemania a 5 años y en España de letras a 6 y 12 meses.

En Alemania, el miércoles se celebrará otra subasta de deuda pública a 30 años y en el Reino Unido, a 10 años.

El jueves llegarán los datos de inflación de España y Francia de diciembre, la balanza comercial de la zona euro e Italia, el PIB del Reino Unido y su balanza comercial, el PIB y el índice de precios al por mayor en Alemania y la producción industrial de Italia.

Ese mismo día en España habrá una subasta de deuda a 3, 5 y 10 años y se publicará el PCSI de Thomson Reuters e IPSOS de España, Italia, Alemania y Francia. Y el viernes se conocerá el IPC de Alemania e Italia.

En el ámbito empresarial, destaca el pago de dividendos el miércoles de Repsol y de Gestamp; el jueves de Cellnex y el viernes de Amadeus.

En Estados Unidos, la semana comenzará con la celebración de subasta de deuda a 3, 10 y 30 años y al día siguiente, el martes, se publicará la inflación de diciembre, según el analista de XTB Manuel Pinto, fundamental para las futuras decisiones de la Reserva Federal.

Un día después, el miércoles se conocerá el índice del mercado hipotecario en Estados Unidos, las ventas de viviendas de segunda mano en diciembre, el índice de precios del productor (IPP), las ventas minoristas de noviembre, el PCSI IPSOS de Thomson Reuters de enero y se publicará el Libro Beige de la Fed.

Sobre la venta de viviendas, Pinto ha destacado que Trump quiere implantar nuevas medidas de estímulo como la compra de bonos, de hipotecas, y otros activos financieros que puedan ayudar al resurgimiento de la actividad.

Lo más destacado del jueves en Estados Unidos serán las peticiones de subsidios por desempleo, los precios de exportación, el índice manufacturero y el de empleo de la Fed de Filadelfia de enero, el PMI manufacturero, y la celebración de subasta de deuda a 4 semanas, y de bonos a 8 semanas.

La semana concluirá con la producción industrial, el mercado inmobiliario del NAHB y la comparecencia del vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson.

En el ámbito empresarial, publican resultados JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Morgan Stanley y Citigroup.

En Asia, la semana comienza con la festividad el lunes del Día de la Mayoría de Edad en Japón, donde el martes se conocerá la balanza por cuenta corriente desestacionalizada y los préstamos bancarios; el jueves se publicará el índice Reuters Tankan y el de precios de bienes corporativos y el viernes el PCSI de Thomson Reuters e IPSOS.

En China, lo más relevante será la balanza comercial que se publica el miércoles y los nuevos préstamos. EFE

