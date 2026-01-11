Espana agencias

El Barroquista: Victoria, Rameau o Skriabin merecen tanta admiración como Bach o Beethoven

Guardar

Jose Oliva

Barcelona, 11 ene (EFE).- "Tomás Luis de Victoria, Rameau o Skriabin merecen tanta admiración como Bach, Beethoven o Brahms", asegura el historiador del arte y divulgador Miguel Ángel Cajigal, más conocido como el Barroquista, quien reivindica además a las mujeres compositoras en su ensayo 'Otra historia de la música".

En una entrevista con EFE, Cajigal, crítico con el germanocentrismo del canon musical, lamenta que se haya extendido la creencia de que los mejores artistas son los que se enseñan en la escuela, protagonizan documentales y artículos y salen en todas las clasificaciones.

Por esta razón, señala, en la nómina oficiosa de mejores compositores se habla mucho alemán y poco español, ruso, francés o italiano. "Esto no hace que Bach, Beethoven o Brahms no merezcan admiración, pero también la merecen Tomás Luis de Victoria, Rameau o Skriabin y, sin embargo, no gozan del mismo consenso ni se les programa con tanta frecuencia fuera de sus países".

No menos crítico se muestra con la exclusión de las mujeres de ese canon y menciona que, cuando se explora el siglo XVIII, por ejemplo, se llega a la conclusión escrita de antemano de que los 'genios' musicales de ese siglo son hombres, obviando la dificultad de las mujeres para sostener una carrera en esa época.

"Sin embargo, en la Edad Media tenemos que una de las obras sonoras más brillantes de toda Europa pertenece a una mujer, Hildegarda de Bingen, y este hecho no se emplea para equilibrar la balanza; y compositoras como Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Jacquet de La Guerre o Clara Wieck tuvieron un nivel parejo o superior al de muchos coetáneos suyos que se celebran como 'genios' y cuya música se graba y programa con más frecuencia que la de ellas", subraya.

El Barroquista comenta que tampoco se ha destinado el mismo esfuerzo en recuperar su música que la de sus colegas masculinos, "un sesgo lamentable que se prolonga también en los siglos XX y XXI, con un panorama lleno de grandes compositoras, desde Amy Beach y Florence Price hasta Gubaidúlina y Saariaho, sin que exista ningún argumento válido que justifique esta discriminación".

Para Cajigal, la desaparición casi total de la gran música española del siglo XVIII y parte del XIX del relato canónico quizá se explica por "la decadencia del poder español en el mundo, así como la adopción de géneros musicales locales que no tuvieron mucho gancho fuera del territorio hispano".

Cabe recordar, agrega el autor, que "la corona hispánica fue una gran importadora de talento, desde la querencia de los Habsburgo por la música flamenca hasta la pasión de muchos Borbones por la música italiana, quizás otra consecuencia de haber tenido dos dinastías 'importadas' haya sido el escaso vuelo de compositores españoles".

En su opinión, la industria discográfica ha jugado un papel fundamental para solidificar el canon musical, "más por las grabaciones que por las temporadas orquestales", y añade: "Hay cientos de películas en las que se utiliza música de Bach, Mozart o Beethoven; hay, literalmente, centenares de versiones de las obras más famosas de estos tres compositores".

La maquinaria discográfica nunca tiene bastantes versiones de las 'Variaciones Goldberg' o de la 'Quinta Sinfonía', mientras que para decenas de grandes compositores y compositoras apenas hay registros o solo se graban sus obras más destacadas.

En el libro, el Barroquista destaca el poder emocional del lenguaje musical y describe "el motor de historias, celebraciones y tragedias" que inspiran desde los cantos de los esclavos africanos hasta la revolución K-pop, pasando por la transgresión de Rosalía y la pureza matemática de Bach.

El historiador del arte arremete asimismo contra cierto "elitismo musical" y defiende que "la música clásica se trate en la escuela como cualquier otra música" y se despoje del "aura sagrada" que la aleja de la población. "Una sinfonía clásica no es más difícil de escuchar que un concierto de jazz o de flamenco", apunta.

Cajigal se muestra receloso de la "interpretación historicista" de la música pues "no sabemos cómo interpretaba Haydn sus sinfonías o cómo le gustaba a Mozart que se tocasen y cantasen sus óperas".

Cuando se escuchan las primeras grabaciones de música clásica sorprende que "se hacían con tempos mucho más lentos y con elementos expresivos que hoy se considerarían de mal gusto", y si eso sucede con obras de poco más de un siglo, la distorsión es aún mayor con los conciertos de Vivaldi.

"Aunque la musicología se esfuerza en reconstruir esas formas de interpretación, normalmente son más hipótesis que certezas", asegura Miguel Ángel Cajigal. EFE.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Peñarroya: "Estoy agradecido por el recibimiento; hice lo que pude"

Infobae

3-3. Chukwuemeka y el Dortmund esquivan la derrota en el minuto 96

Infobae

Alvise Pérez congrega a más de 600 personas en Almería contra el olvido institucional

Infobae

Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

Infobae

Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a dos policías locales

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España