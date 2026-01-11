Espana agencias

El argentino Benavides repite triunfo en el Dakar y se acerca al liderato de Sanders

Guardar

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El argentino Luciano Benavides se adjudicó este domingo la séptima etapa del Rally Dakar, su segunda victoria de esta edición después de ganar en la quinta jornada, y recortó distancias en la general respeto al líder, el australiano Daniel Sanders, también del equipo KTM Factory Racing, segundo en la llegada a Wadi Ad Dawasir.

Benavides fue desde el inicio el claro dominador de la etapa, que partió de Riad con un recorrido de 877 kilómetros, 459 de ellos cronometrados, después de la jornada de descanso de ayer, sábado.

Con su segundo triunfo parcial, el piloto de Salta consolida su tercer puesto en la clasificación y reduce a 4:40 minutos la desventaja con Sanders y a solo quince segundos respecto al estadounidense Ricky Brabec, que acabó séptimo, por delante del español Tosha Shareina, cuarto en la tabla, aunque con más distancia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alvise Pérez congrega a más de 600 personas en Almería contra el olvido institucional

Infobae

Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

Infobae

Said Mechaal, nuevo récord de España de 10K: "El circuito de Valencia es para volar"

Infobae

Saúl Ñíguez, campeón brasileño con Flamengo, operado en el talón izquierdo en Madrid

Infobae

Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en su casa de Olvera (Cádiz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a dos policías locales

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España