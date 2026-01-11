El argentino Benavides repite triunfo en el Dakar y se acerca al liderato de Sanders

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El argentino Luciano Benavides se adjudicó este domingo la séptima etapa del Rally Dakar, su segunda victoria de esta edición después de ganar en la quinta jornada, y recortó distancias en la general respeto al líder, el australiano Daniel Sanders, también del equipo KTM Factory Racing, segundo en la llegada a Wadi Ad Dawasir.

Benavides fue desde el inicio el claro dominador de la etapa, que partió de Riad con un recorrido de 877 kilómetros, 459 de ellos cronometrados, después de la jornada de descanso de ayer, sábado.

Con su segundo triunfo parcial, el piloto de Salta consolida su tercer puesto en la clasificación y reduce a 4:40 minutos la desventaja con Sanders y a solo quince segundos respecto al estadounidense Ricky Brabec, que acabó séptimo, por delante del español Tosha Shareina, cuarto en la tabla, aunque con más distancia. EFE