Desmantelado en Madrid un grupo criminal juvenil por robos violentos y amenazas

Madrid, 11 ene (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado un grupo organizado formado por componentes de los Trinitarios, los Blood y los Fortytwo que actuaba en Collado Villalba (Madrid) y al que se atribuyen delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, extorsión y pertenencia a organización criminal.

En el operativo hay seis menores detenidos y once investigados y han sido incautados varios machetes, armas blancas y prendas identificativas de estos grupos juveniles.

Según la investigación, formaban un bloque único que actuaba en esa localidad madrileña y habría reactivado su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

Durante los últimos meses del pasado año los investigadores detectaron un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, se constató que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables, explica la Guardia Civil.

La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos. EFE

