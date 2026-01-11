De Frutos: "Para mi es penalti, tenía sangre en el labio"

Madrid, 11 ene (EFE).- Jorge de Frutos, atacante del Rayo Vallecano y autor de uno de los dos goles en la victoria sobre el Mallorca, dijo estar "muy contento" por este triunfo que corta una mala racha de ocho jornadas sin ganar y opinó que la falta que recibió dentro del área por parte de Martin Valjent es penalti porque le tocó y le provocó "sangre en un labio".

El Rayo, que no ganaba desde el 26 de octubre de 2025 frente al Alavés, volvió a sumar tres puntos importantes contra el Mallorca que le alejan del descenso.

"Necesitábamos esta victoria con nuestra gente. Llevábamos una mala racha por pequeños detalles que hemos intentado corregir y lo hemos conseguido. Estoy muy contento", dijo De Frutos, al terminar "un gran partido por parte de todo el equipo".

El gol de Isi Palazón de penalti fue tras una falta cometida dentro del área por Valjent sobre Jorge de Frutos. Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, criticó en conferencia de prensa esa decisión del colegiado diciendo que esa acción, en la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona, no se pitaría.

"El balón me viene y cuando estoy girando noto que me da. Tengo sangre en el labio y para mí es penalti. El árbitro me ha dicho en el descanso que también", concluyó. EFE