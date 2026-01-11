Espana agencias

Canet: "Tuve muy buenas sensaciones con la moto"

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El piloto Edgar Canet se mostró satisfecho este domingo con el segundo puesto conseguido en la séptima etapa del Rally Dakar, en la que a pesar de tener un mal comienzo, tuvo "muy buenas sensaciones con la moto" y logró una notable remontada.

Canet (KTM Factory Racing) entró a 4:47 minutos de su compañero de equipo, el argentino Luciano Benavides, quien logró su segundo triunfo en la 48 edición del rally más prestigioso del mundo.

"La séptima etapa fue rapidísima. Me perdí justo al principio, alrededor del kilómetro quince, pero después, conseguí encontrar mi ritmo y me metí de lleno en la persecución de los corredores de delante. Tuve muy buenas sensaciones con la moto y logré el segundo puesto en la etapa, así que estoy muy contento con cómo ha ido el día. Luciano ganó hoy y Daniel fue cuarto, así que fue un gran día para nosotros", comentó el piloto catalán al término de la etapa, en declaraciones facilitadas por su equipo.

Después de ocupar la posición 46 en los primeros treinta kilómetros, Canet consiguió reponerse progresivamente y, a partir del kilómetro 155, se situó entre los diez mejores.

Un ritmo que no cedió y que le llevó a ocupar el segundo puesto, después de que el pasado día 3 se convirtiera en el piloto más joven en ganar una etapa del Dakar en motos, con 20 años. EFE

