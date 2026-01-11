Cancelado por el mal tiempo el supergigante femenino de la Copa del Mundo en Zauchensee

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- Una intensa nevada nocturna y el fuerte viento obligaron este domingo a cancelar el supergigante femenino de la Copa del Mundo de esquí que se iba a disputar en Zauchensee (Suiza).

"Las condiciones actuales no cumplen con los estándares de seguridad necesarios", informó la organización de la prueba a través de un mensaje en X de la Federación Internacional de Esquí (FIS, por sus siglas en inglés).

El supergigante femenino iba a ser la segunda prueba que se iba a celebrar este fin de semana en la estación helvética después del descenso que tuvo lugar ayer, sábado, en el que se impuso Lindsey Vonn, quien a sus 41 años, logró su segundo triunfo de la temporada.

La próxima cita de la Copa del Mundo será este martes, día 13, con el eslalon nocturno en Flachau (Austria).

La clasificación general la encabeza la estadounidense Mikaela Shiffrin, con 823 puntos, por delante de la suiza Camille Rast (703) y la neozelandesa Alice Robinson (489). EFE