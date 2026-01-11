Espana agencias

Bocelli actuará en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Roma, 11 ene (EFE).- El tenor italiano Andrea Bocelli actuará en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que se celebrará el próximo 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán, en el norte de Italia.

"Reconocido mundialmente por su dominio de la música italiana, el tenor llevará su voz al escenario del San Siro para la Ceremonia de Apertura Olímpica", indicó la organización en un comunicado emitido este domingo, en el que definieron al tenor como "símbolo de la excelencia italiana en todo el mundo".

Bocelli compartirá protagonismo con la cantante estadounidense Mariah Carey, autora del éxito navideño 'All I Want for Christmas Is You, quien ya fue anunciada en diciembre como protagonista del evento.

Este será el regreso del tenor al escenario de un evento olímpico, tras su participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006.

Además, Bocelli ha actuado en otros grandes eventos deportivos, como la apertura de la final de la Liga de Campeones de 2016 en Milán, en el mismo estadio en el que actuará ahora, o la ceremonia de apertura de la Eurocopa 2021 en Roma.

La llama del deporte llegó a Italia el 4 de diciembre y desde el día 6 del mismo mes recorre en antorcha toda Italia hasta llegar a Milán el próximo 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura en la que se procederá al encendido del pebetero oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Pese a que la apertura oficial esté fijada el día 6 de febrero, algunas disciplinas comenzarán dos días antes de la ceremonia de inauguración, el día 4 del mismo mes. El final está programado para el día 22 de febrero.EFE

