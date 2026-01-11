Espana agencias

Arrasate: "El penalti de Valjent a De Frutos no se pita hoy a las ocho en Arabia"

Madrid, 11 ene (EFE).- Jagoba Arrasate, entrenador del Real Mallorca, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano y criticó la decisión de Juan Martínez Munuera de pitar penalti en una acción entre su jugador, Martin Valjent, y Jorge de Frutos, en un lance que aseguró que, si se produce uno similar en la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Barcelona, no se pitará.

El Rayo, con goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, de penalti, ambos en la primera mitad, se impuso en Vallecas al Real Mallorca, que se queda un punto por encima del descenso.

"Ha sido una derrota dura. Teníamos un plan y a los cinco minutos todo ha cambiado al encajar un gol. Defendimos mal la jugada, encajamos, y después nos costó meternos en el partido. Lo conseguimos pero el 2-1 nos duele mucho. Después no hemos tomado buenas decisiones cuando se han quedado con diez y ha sido así", dijo Arrasate, en conferencia de prensa.

La acción polémica del partido, y que desniveló la balanza a favor del Rayo, fue el penalti de Valjent sobre Jorge de Frutos antes del descanso.

"Martin se tiene que parar e impulsar para defender la jugada. Hay un ligero toque, que no le impide nada, es irrelevante, y seguro que si esto pasa hoy a las ocho no lo pita seguro. Esto se justifica en que cómo hay contacto el VAR no entra. Todos sabemos que hoy se va a permitir", comentó

"Hoy las jugadas grises no se van a pitar, solo las blancas o negras. Esta no es ni gris. Estas situaciones desnivelan la balanza sin desmerecer al Rayo. Todos sabemos que hoy a las ocho no se va a pitar ese penalti. Lo sabemos aquí, en Arabia y en todos los sitios", apuntó el técnico vasco, que dijo que "el fútbol moderno no es nada romántico".

El Mallorca, con esa derrota en la primera vuelta, llega a mitad de campeonato al filo del descenso y con margen de mejora para no tratar de pasar apuros en la segunda parte del curso.

"La primera vuelta es mala, tenemos que sumar mucho más. Tenemos que mejorar porque 18 puntos es un balance muy pobre y yo soy el que tiene que enderezar esto. Lo podemos hacer porque este equipo lo ha hecho", señaló Arrasate, que reconoció que es "difícil encajar un gol en el minuto cinco".

"Son mazazos que a nivel anímico afectan. Luego hemos querido pero no hemos podido y tenemos que reconducir esto. Tenemos que crecer desde la solidez. Muriqi lleva once goles y no los rentabilizamos. Tenemos que ser más solidos, más competitivos y estar más concentrados", manifestó.

"Hoy no hemos tenido criterio ni paciencia, hemos estado muy precipitados y hemos fallado pases sencillos. El volumen no ha sido suficiente para hacer gol", apuntó el técnico del Mallorca, que, pese a la mala primera vuelta, se ve dirigiendo al equipo hasta final de temporada.

"Sí, me siento con fuerzas para seguir. Hay que trabajar, seguir insistiendo y tratar de mejorar", concluyó. EFE

