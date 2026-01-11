Espana agencias

Arranca la semana de sostenibilidad de Abu Dabi con Trump y China como protagonistas

Abu Dabi, 11 ene (EFECOM).- La semana de sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW, en inglés), el primer gran evento energético de 2026, arrancó este domingo centrado en el presente y futuro del mundo de las energías renovables, aunque ensombrecido en esta ocasión por la retirada de la Administración estadounidense de Donald Trump de entidades internacionales que luchan contra el cambio climático.

Organizado por el gigante de las renovables emiratí Masdar, este evento "llega en un momento en el que el mundo se debate entre dos realidades: los sistemas de los que dependemos hoy y los que necesitamos con urgencia para el futuro", de acuerdo con la organización.

En el marco de la ADSW, hoy dará comienzo la 16ª asamblea anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), bajo el lema “Impulsando a la humanidad: energía renovable para la prosperidad compartida” reunión que durará hasta mañana y que se produce pocos días después de que Trump decidiera retirarse de este organismo, además de otras 65 organizaciones internacionales que consideró "contrarias a los intereses de EE.UU".

De hecho, el director de Irena, Francesco La Camera, lamentó esta medida, aunque tendió la mano a seguir cooperando.

Como organismo custodio para el seguimiento de los objetivos energéticos clave, se espera que Irena muestre en esta ocasión datos y proyecciones del progreso del acuerdo lanzado durante la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas COP28 de Dubai para triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030.

En ese acuerdo también se incluyó una referencia a la transición energética hacia el abandono de todos los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa en una década para permitir que el mundo alcance cero emisiones netas para 2050, si bien en la COP30, celebrada hace dos meses en la Amazonía brasileña, se aprobó un documento final que ni mencionaba los combustibles fósiles.

Por otro lado, el próximo martes será la primera jornada de la cumbre de ADSW, que destacará las tecnologías que están transformando la resiliencia global, incluyendo redes energéticas impulsadas por inteligencia artificial (IA), innovaciones en financiación climática y soluciones que fortalecen la seguridad alimentaria e hídrica.

"El nexo del futuro: todos los sistemas en marcha” es el lema de esta edición de la cumbre, a la que acudirán también varios jefes de Estado y líderes políticos, aunque hasta el momento sus nombres no se han hecho públicos "por motivos de seguridad", dijeron a EFE los organizadores.

El año pasado, la figura que más destacó fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que durante su intervención recordó que se tiene que "rechazar el enfoque ideológico de un tema que nada tiene que compartir con la ideología".

La edición de 2026 presentará varias novedades, como el Foro Azul, una nueva plataforma desarrollada con la Sino-Internacional Federación de Emprendedores (SIEF) que destacará la seguridad hídrica y las soluciones de economía azul.

De hecho, China también es la protagonista de esta edición, siendo el país, junto al anfitrión, que reúne más compañías en el pabellón donde se celebra esta edición.

De acuerdo con Irena, China es el líder indiscutible de la inversión en energías renovables, con el 44 % de la inversión global en este sector en 2024.EFECOM

