Almgren y McColgan destacan tras sus récords europeos el trazado, el clima y el público

València, 11 ene (EFE).- El sueco Andreas Almgren y la escocesa Eilish McColgan destacaron este domingo tras haber establecido sendos nuevos récords de Europa en diez mil metros en ruta en la '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' el buen trazado de la prueba, las condiciones que tuvieron y también el apoyo del público durante todo el recorrido.

"El trazado es muy bueno, las condiciones eran perfectas y con mucho público, la organización me ha cuidado mucho así que estoy encantado de correr aquí", señaló el sueco en declaraciones facilitadas por la organización.

Almgren batió con un tiempo de 26:45 el récord continental la marca que él mismo había establecido en esta misma prueba, pero además lo hizo como primer clasificado de la carrera.

"Estoy muy contento y muy cansado, ha sido muy duro ir el primero. Se me ha hecho largo, pero estoy muy contento de lo que he conseguido. Me encanta correr en Valencia", señaló.

Por su parte, McColgna debutaba en la carrera y logró rebajar en dos segundos (30:08) la que durante una semana ha sido la mejor marca continental en mujeres y que estableció el domingo pasado Jana Van Lent.

"Estoy muy contenta, era mi primera vez en Valencia y solo puedo decir cosas increíbles de la carrera", apuntó la escocesa, que destacó el apoyo que tuvo.

"Creo que es la primera vez que en una carrera no hago más de dos metros sola, había gente animando desde el inicio al final y eso me ha ayudado mucho en los dos últimos kilómetros cuando ya estaba cansada", concluyó. EFE

(foto)