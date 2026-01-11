Espana agencias

4-1. El Palau no puede con el Benfica y sigue sin ganar

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- El Generali Palau, vigente campeón continental, volvió a quedarse sin premio este domingo ante el Benfica portugués (4-1) y cerró la primera vuelta de la Liga de Campeones como colista del Grupo B, aún sin conocer la victoria y con solo un punto de nueve posibles.

Con nueve puntos todavía en juego, el conjunto catalán se sitúa a tres de la segunda plaza, la última que da acceso a la Final a Cuatro, actualmente en poder del Martinelia Manlleu, que el sábado empató frente al Esneca Fraga (2-2).

El Palau se adelantó pronto con un gol de Laura Puigdueta (0-1, min. 4), pero la alegría le duró apenas dos minutos. El conjunto luso, semifinalista en la pasada edición, reaccionó con talento y un doblete de Raquel Santos le permitió llegar al descanso por delante (2-1).

El marcador se mantuvo inalterado hasta la recta final, alimentando las opciones del conjunto catalán de igualar el choque en alguna acción aislada. Sin embargo, Maria Pinheiro amplió distancias tras una gran acción individual (3-1, min. 35) y la internacional española Aimee Blackman sentenció el encuentro con el 4-1 a nueve minutos del final.

El Palau intentó reducir la diferencia, pero sigue acusando la profunda reestructuración sufrida el pasado verano tras la marcha de tres piezas clave de su éxito europeo (Mariona Colomer, Elsa Salvanyà y Aina Florenza) y el marcador ya no volvió a moverse hasta el pitido final. EFE

