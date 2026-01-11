2-1. Chupete cambia el decorado y da la victoria al Málaga ante un buen Ceuta

Málaga, 11 ene (EFE).- El Málaga, con dos goles del delantero Carlos Ruiz 'Chupete' en la primera parte, remontó el tanto inicial del exmalaguista Kuki Zalazar y se hizo con un triunfo ante un buen Ceuta pero que se vio desbordado por momentos por el juego local.

No empezó bien para el Málaga, que tras un inicio con llegada al área del Ceuta se encontró con un gol en contra, tras un saque de esquina, donde el guardameta Alfonso Herrero salió mal y Kuki Zalazar, de cabeza, adelantó a los visitantes a los cuatro minutos.

El Ceuta salió bien parado de las embestidas del Málaga y lo hizo con oficio y calidad, a pesar de la lesión del centrocampista Rubén Díez, excelente en la presión y dirección, que tuvo que ser sustituido por Bodiger.

El asedio del Málaga fue total con lanzamientos del delantero Carlos Ruiz Chupete y el centrocampista Izan Merino, que fueron desbaratados por el guardameta Guillermo Vallejo, que se estaba convirtiendo en el héroe de su equipo.

Los minutos transcurrieron, el descanso estaba llegando, pero el Málaga insistió en busca del empate y un pase a Chupete, que se adentró en el área y, en su salida, el guardameta Vallejo le hizo penalti.

El propio Chupete lanzó el penalti y consiguió el 1-1 en el minuto 43, pero la fiesta continuó con el delantero cordobés como protagonista, ya que bajó un balón despejado por un defensor y en el área pequeña con un toque sutil con la izquierda batió a Vallejo.

El Málaga le había dado la vuelta al marcador en dos minutos, con ambas acciones de Chupete, que junto a Larrubia, estaban siendo los grandes protagonistas del partido.

El Ceuta salió sin complejos a por el empate en la segunda parte, adelantando líneas, presionando la salida del balón del Málaga, que ahora guardaba el resultado para buscar la sentencia en alguna jugada veloz por las bandas con Larrubia y Joaquín Muñoz.

El tiempo pasó y el Málaga controló el encuentro e incluso tuvo la sentencia, con otro penalti señalizado a su favor por una entrada a Chupete dentro del área grande, que éste lanzó, pero esta vez el guardameta Guillermo Vallejo le adivinó la intención.

El Ceuta respiró y el Málaga sufrió con las llegadas del equipo visitante, pero defendió la victoria en los últimos minutos en un encuentro excelente, con muchas ocasiones, sobre todo para los locales, que se sitúan con 32 puntos cerca de los puestos de la fase de ascenso, al igual que el Ceuta, también con 32.

- Ficha técnica:

2 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Einar Galilea, Rafita; Larrubia (Haitam, m.85), Dotor (Aaron Ochoa, m.65), Izan Merino, Joaquín (Rafa Rodríguez, m.78); Dani Lorenzo (Niño, m.78) y Chupete (Lobete, m.85).

1 - Ceuta: Guillermo Vallejo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Aisar Ahmed (Bassinga, m.65), Rubén Díez (Bodiger, m.26), Youness (Salvi Sánchez, m.65), Cristian (Domenech, m.65); Kone Kialy Abdoul (Ortuño, m.78) y Zalazar.

Goles: 0-1, M.04: Zalazar. 1-1, M.43: Chupete, de penalti. 2-1, M.45: Chupete.

Árbitro: Eder Mallo (Comité Castellano-Leonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Dani Lorenzo (m.6), Dotor (m.50), Rafa Rodríguez (m.87) y Aaron Ochoa (m.90) y a los visitantes Zalazar (m.19) y Diego González (m.48).

Incidencias: Partido de la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante unos 30.000 espectadores. EFE

jrl/agr/jl