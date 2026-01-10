Espana agencias

Xabi Alonso: “¿Mbappe? Riesgo controlado, no somos kamikazes”

Yeda (Arabia Saudí), 10 ene (EFE).- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, quiso emplazar al entrenamiento de la tarde, el último antes de la final de la Supercopa de España contra el Barcelona del domingo, para saber si el francés Kylian Mbappé puede jugar de inicio o no, siempre con un “riesgo controlado” ya que no son “kamikazes al tomar decisiones”.

“Mbappé está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera venir. Esta tarde, en el entrenamiento, tendremos toda la información completa y para valorar si está para jugar de inicio o jugar un poco menos”, dijo en rueda de prensa.

“Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, médicos y jugadores. Hay que medir siempre el riesgo y saber lo que nos jugamos; y asumir todas las decisiones que tomemos. Pero no somos kamikazes al tomar decisiones; riesgo controlado”, añadió.

Mbappé llegó el viernes por la noche a Yeda (Arabia Saudí), una vez superado un esguince de rodilla que le hizo perderse la semifinal contra el Atlético de Madrid.

Además, Xabi Alonso cuenta también con las dudas de Antonio Rüdiger y Rodrygo de cara a la final, por sendas molestias físicas.

“Están mejor, pero en el entrenamiento tendremos las últimas valoraciones. En la defensa estamos sufriendo más en estabilidad a la hora de poder contar con más jugadores disponibles. Pero es lo que nos está ocurriendo y tenemos que convivir con ello. Muchas veces, esas ganas, esa motivación de la oportunidad que tenemos, disminuye las molestias que puede haber”, señaló.

Un aspecto físico que será importante en la final.

“Nosotros no hacemos un planteamiento pensando en tener picos o altibajos determinados. El objetivo es estar en un pico óptimo de físico durante la temporada. El factor lesiones sí te genera que el nivel de cargas sea diferente. El cuerpo técnico y el departamento médico trabajamos juntos, en buena colaboración”, explicó. EFE

