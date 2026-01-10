Venzekov, del Olympiacos, MVP de la 21ª jornada de la Euroliga

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El búlgaro Sasha Vezenkov, del Olympiacos, fue el MVP de la Jornada 21 de la Euroliga tras liderar la victoria de su equipo en Grecia por 95-80 ante el Bayern Munich con 25 puntos (8/10 en tiros de dos, 2/2 en triples y 3/3 en tiros libres), sumando además 3 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 5 faltas recibidas para un PIR (valoración) de 35, el más alto de la jornada.

Según informa la Euroliga, este es su tercer galardón de MVP de la jornada de la temporada (tras las jornadas 3 y 5). Actualmente ocupa el segundo lugar histórico en esta clasificación con 17 premios, solo por detrás de Shane Larkin (19) y por delante de Nando De Colo (16).

Por su parte, Kenan Kamenjas (Dubai Basketball) alcanzó una valoración de 34 en la victoria por 92-81 ante el Fenerbahce. Firmó un doble-doble de 20 puntos y 15 rebotes.

Armoni Brooks (Milan) logró 31 de valoración en el triunfo ante Anadolu Efes, destacando con 31 puntos y 7 triples convertidos.

McKinley Wright (Dubai) se hizo con 28 de valoración gracias a sus 22 puntos y una gran eficacia en el tiro (9/11 de dos).

Wade Baldwin (Fenerbahce), Nikola Milutinov (Olympiacos) y Chima Moneke (Crvena Zvezda) cerraron la jornada con 26 de valoración. EFE