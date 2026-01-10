Espana agencias

Venezuela anuncia el retorno a sus aguas de petrolero en una operación conjunta con EE.UU.

Caracas, 9 ene (EFECOM).- Venezuela ha anunciado este viernes que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, retorna a aguas del país suramericano el buque petrolero que había salido "sin pago ni autorización de las autoridades".EFECOM

