Venezuela anuncia el retorno a sus aguas de petrolero en una operación conjunta con EE.UU.

Caracas, 9 ene (EFECOM).- Venezuela ha anunciado este viernes que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, retorna a aguas del país suramericano el buque petrolero que había salido "sin pago ni autorización de las autoridades".EFECOM

Últimas Noticias

Las prestaciones de ingreso mínimo vital suben un 18,7 % en 2025, hasta casi 800.000

Repsol sube en apertura un 1,65 % y después rebaja alza ante reunión petrolera en EE.UU.

Buscan a un hombre por la agresión a su pareja y a la madre de esta, que están muy graves

Albares espera "alguna liberación más" de presos españoles de las cárceles venezolanas