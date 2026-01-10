Espana agencias

Uruguay y Japón abordan el CPTPP y la relación con el Mercosur durante una reunión

Montevideo, 9 ene (EFECOM).- El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón, Iwao Horii, se reunió con la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, con quien dialogó sobre diversos temas vinculados al Mercosur y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El encuentro se llevó a cabo este viernes en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y allí abordaron la relación bilateral entre ambas naciones, la cooperación multilateral y el vínculo comercial.

El noviembre del pasado año, Uruguay fue aceptado para integrarse al CPTPP, que reúne el 15 % del producto bruto interno mundial y es integrado por doce países con una población de 595 millones de personas.

Horii también mantuvo un encuentro con el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, y allí le extendió una invitación para que el presidente Yamandú Orsi haga una visita oficial a Tokio.

Según confirmó la Agencia EFE, la invitación fue aceptada y es probable que se lleve a cabo este año.

En tanto, en el marco de su visita, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Japón dialogó con la vicepresidente uruguaya, Carolina Cosse, quien lo recibió en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Según detalló Cosse en su cuenta de X, allí dialogaron sobre la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones y coincidieron en la necesidad de garantizar "el pleno respeto a las normas del derecho internacional".

"Asimismo, me informó que Uruguay será beneficiario de un fondo de cooperación superior al millón de dólares, destinado a apoyar trabajos de mejora en materia de seguridad pública", concluyó la vicepresidenta de la República.

Horii también mantuvo una reunión de trabajo con la viceministra del Interior de Uruguay, Gabriela Valverde, y con el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo.

La cartera apuntó que en esta se intercambió sobre temas de seguridad, tecnología y capacitación.

Según detalló la Embajada de Japón en Uruguay, el viaje de Horii a Ecuador, Estados Unidos, Panamá, México y Uruguay comenzó el pasado 6 de enero y se extenderá hasta el 18 de enero. EFECOM

