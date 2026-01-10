Un acertante de Algeciras (Cádiz) gana 1.858.136 euros en la bonoloto del sábado

Madrid, 10 ene (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 10 de enero hay un boleto de la 1ª categoría (6 aciertos) premiado con 1.858.136 euros, que ha sido validado en la administración de loterías número 5 Algeciras (Cádiz), situada en Alfonso XI, 23.
De la 2ª categoría (5 aciertos + Complementario) no hay boletos acertantes.
Combinación ganadora: 40-47-41-43-32-12
Complementario: 13, reintegro: 0.
EFE
fp
