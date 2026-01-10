Tractoristas cortan la A-52 en Trasmiras (Ourense) en protesta por el acuerdo UE-Mercosur

Ourense, 10 ene (EFE).- Un centenar de agricultores subidos a sus tractores han cortado este sábado la A-52, en Trasmiras (Ourense), a la altura del kilómetro 188 como protesta contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur que consideran será perjudicial para el sector primario y los consumidores.

La movilización, según los promotores, busca presionar a las administraciones con el objeto de conseguir la protección del colectivo agroganadero gallego.

La Guardia Civil ha informado de que la autovía está inhabilitada en ambos sentidos.

Además, no solamente está bloqueada por vehículos, pues también hay palos y rollos de paja y neumáticos quemados. EFE

(foto) (vídeo)