Tirotean de madrugada la fachada de una vivienda en Badajoz

Mérida, 10 ene (EFE).- La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que un hombre haya efectuado cinco disparos contra la fachada de una vivienda ubicada en la barriada Ronda Sur de Badajoz, cuyos moradores dormían en su interior.
El individuo llegó al lugar en un vehículo, se bajó de él, efectuó los disparos y acto seguido se volvió a montar en él y abandonó el lugar, según han informado a EFE fuentes policiales.
Agentes del cuerpo policial se personaron en el lugar y han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. EFE
