Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026

Madrid - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, analiza en una entrevista con EFE el nuevo contexto internacional tras la intervención de EEUU en Venezuela y las pretensiones de Washington sobre Groenlandia, entre otros temas de actualidad.

PARTIDOS PP

A Coruña - El Partido Popular celebra este fin de semana en A Coruña una reunión interparlamentaria con diputados, senadores y dirigentes autonómicos en la que se abordarán temas como la financiación autonómica, la vivienda, la seguridad, el empleo y la regeneración democrática, y que será clausurada el domingo por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Barcelona - Un día después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, diera a conocer los detalles del acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica, los consejos nacionales de PSC y ERC se reúnen para valorar el nuevo sistema, con las intervenciones del presidente catalán, Salvador Illa, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras.

Madrid - La nueva financiación autonómica que impulsa el Gobierno requiere una mayoría absoluta en el Congreso que está muy lejos de tener garantizada en estos momentos, y necesitará al menos que el PP o Junts voten a favor. (Análisis).

EH BILDU ASAMBLEA

Bilbao - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, abre la Asamblea General de la formación soberanista, que define su estrategia para 2026, hace balance de la iniciativa 'diálogo nacional' y aborda la elaboración de sus programas sobre asuntos como la vivienda y los servicios públicos.

SUMAR VIVIENDA (Entrevista)

Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha abogado por reclamar al PSOE esta cartera dentro del Gobierno de coalición y situar al frente al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, quien a su juicio sería un "magnífico ministro de Vivienda", según ha dicho en una entrevista con EFE. Por Sol Carreras.

DANA JUSTICIA

València - La exconsellera de Interior Salomé Pradas y el exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, están citados este próximo lunes a un careo ante la jueza de la dana en el que serán interrogados sobre las supuestas contradicciones en sus respectivas declaraciones sobre asuntos concretos de la gestión de aquella emergencia.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Madrid - España activó el año pasado una treintena de alertas de seguridad alimentaria, entre las que destacaron algunas relacionadas con la detección de fragmentos de piedras, caucho o incluso vidrio en alimentos, aunque las más comunes fueron nuevamente las relacionadas con salmonella y listeria.

SAL MARINA

Madrid - Las borrascas 'Francis' y 'Goretti' de nuevo han precisado de sal marina para el deshielo de carreteras, calles y espacios públicos durante estos días, una práctica que absorbe cada año hasta el 20 % de la cosecha de las salinas españolas, un sector que factura unos 60 millones de euros al año.

ALTAMIRA VISITAS

Santillana del Mar - Los primeros jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido 18 años y que solicitaron poder acceder de manera excepcional, como fijó el último patronato, a la cueva original de Altamira, entran este sábado en la cavidad, en la primera visita de privilegio que va a permitir que conozcan ese Patrimonio de la Humanidad.

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Goretti continuará impactando en España y Europa occidental durante el fin de semana, con rachas fuertes de viento que continuarán afectando este sábado sobre todo al norte peninsular y Baleares y nevadas en cotas en torno a los 800-1.000 metros en montañas del norte de la Península.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10.00h.- Barcelona.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene ante el consejo nacional del PSC. (Texto) (Foto)

10:00h.- A Coruña.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, inaugura la XXVIII interparlamentaria cuyo lema es 'Por lo importante'. Palexco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- ERC celebra una reunión extraordinaria de su consell nacional, máximo órgano entre congresos, tras el anuncio de acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto).

10.00.- Paiporta (Valencia).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita el Pont Nou, dañado por la DANA, en Paiporta (Valencia).

10:00h.- Bilbao.- EH BILDU ASAMBLEA.- Asamblea General de EH Bildu. Bizkaia Aretoa. (Texto) (Foto).

10:30h.- Santiago de Compostela.- PARTIDOS PSDEG.- El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, interviene ante la prensa al inicio del Comité Nacional Galego. Gran Hotel Los Abetos. (Texto) (Foto).

10:30h.- Montalbán (Teruel).- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, comparece ante los medios de comunicación con motivo de una visita a una empresa de las Cuencas Mineras de Teruel. Empresa Politer, Polígono Industrial Cuencas Mineras.

11:30h.- Alcalá de Guadaíra (Sevilla).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene al inicio de la reunión de la Interparlamentaria regional socialista en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Auditorio Riberas del Guadaíra c/ Roberto Leal, s/n (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:50h.- Santiago de Compostela.- VENEZUELA EEUU.- Una manifestación recorrerá la capital gallega bajo el lema 'Alto a la agresión yanqui contra Venezuela. Por la paz y soberanía de los pueblos'. Alameda. (Texto) (Foto).

12:30h.- La Coruña.- PARTIDOS PP.- El PP celebra este fin de semana su 28 interparlamentaria en A Coruña, donde interviene el portavoz del partido en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso, que acude con la delegación cántabra, encabezada por la secretaria autonómica de la formación y presidenta del Parlamento cántabro, María José González Revuelta, y que cuenta con la presencia del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el domingo. Palexco.

12.30.- Palma de Mallorca.- La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, junto a las co-coordinadoras de Moviment Sumar Illes Balears, Marisa Lucas y Aurora Ribot, ofrecen declaraciones a los medios. Casal de Barri d'Arxiduc (Fra Lluís Jaume Vallespir, 50, Palma).

19:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS LIBERACIÓN CANARIA.- El partido político Liberación Canaria informa en rueda de prensa del desarrollo de su congreso, buscando alentar "el debate político y social que Canarias necesita en este momento tan complejo", a su entender Hotel NH Imperial Playa.

ECONOMÍA

12:00h.- Almería.- AGRICULTURA JUNTA.- El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, comparece ante los medios para abordar asuntos de actualidad. Jardines situados en la Avda. Adolfo Suárez, 30.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

08:30h.- Ferrol.- FRAGATA FERROL.- La fragata 'Almirante Juan de Borbón' deja su base en Ferrol para integrarse en la SNMG-1, una de las agrupaciones navales permanentes de la OTAN. Arsenal Militar (acreditaciones de 07:40 a 07:50 horas en la Puerta del Parque). (Texto) (Foto)

12:00h.- Cádiz.- ARMADA ELCANO.- El buque escuela de la Armada, el "Juan Sebastián de Elcano", parte este sábado del puerto de Cádiz para realizar su XCVIII crucero de instrucción, un nuevo recorrido en el que el velero, próximo a cumplir su centenario, se convertirá de nuevo en un embajador flotante de España . Puerto de Cádiz (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Bilbao.- ETA PRESOS.- Manifestación convocada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare. La Casilla-Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

11.00.- Pamplona.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asiste a la recepción, organizada por el Gobierno de Navarra, a las entidades y deportistas navarros que han recibido a lo largo de la historia la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, en la Sala Muralla de Baluarte, en Pamplona (Navarra).

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Santander.- TORRES QUEVEDO.- Visita guiada a la exposición "Torres Quevedo, El ingeniero que adelantó el siglo XXI" de la mano de su comisario, Francisco González Redondo. Palacete del Embarcadero.

19:30h.- Zaragoza.- MÚSICA JONDE.- El maestro británico Jonathan Nott dirige a la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) en un concierto en el que interpretarán la Sinfonía nº5 de Shostakóvich, el Vals de Mefisto nº1 de Liszt y Metalepsis de Planells, obra ganadora del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical. Sala Mozart del Auditorio.

19:30h.- Oviedo.- PLACIDO DOMINGO.- Plácido Domingo ofrece una gala extraordinaria en Oviedo junto a Sabina Puértolas, Ismael Jordi, Oliver Díaz y la Orquesta Oviedo Filarmonía. Auditorio Príncipe Felipe.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra un acto de homenaje a las personas, empresas e instituciones que han dejado huella a lo largo de sus 50 ediciones. Teatro Cuyás.

