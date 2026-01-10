Temas del día de EFE España del domingo 11 de enero de 2026

PARTIDOS PP

A Coruña - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo la 28 interparlamentaria de esta formación política, en la que diputados, senadores y dirigentes autonómicos han debatido sobre financiación autonómica, regeneración democrática, vivienda e inmigración, entre otros asuntos de actualidad.

A las 12.00 horas.

SALARIO MÍNIMO

Madrid - El Ministerio de Trabajo quiere un acuerdo con patronal y sindicatos para fijar la subida del salario mínimo (SMI) para 2026, algo para lo que es clave una flexibilización de la Ley de desindexación que permita trasladar ese alza a los contratos públicos, un asunto en el que la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda.

CRÉDITOS CONSUMO

Madrid - Los préstamos rápidos en plataformas digitales y las tarjetas "revolving", que permiten aplazar pagos mensuales mediante una cuota fija o un porcentaje de la deuda, se han convertido en un quebradero de cabeza para muchas familias, lo que ha llevado al Gobierno a intervenir y limitar los intereses que cobran.

ACEITE OLIVA

Madrid- La campaña del aceite de oliva avanza con lentitud en España con una cosecha que puede acabar siendo hasta un 30 % menor de lo esperado, y la previsión de unos precios estables al alza, según el diagnóstico de los olivareros.

TURISMO RURAL

Madrid- La nieve llena desde hace semanas las estaciones de invierno españolas de esquiadores para disfrutar del "oro blanco", lo que genera una gran inyección económica, pero también episodios de afluencia masiva; desde las estaciones advierten que no quieren convertirse en una "playa mal gestionada en agosto".

SERIES ESTRENO

Madrid - 'El misterio de las siete esfera' de Agatha Christie ha sido considerado uno de los títulos menores de la autora británica desde su publicación en 1929, pero Netflix ha dado una segunda oportunidad a esta novela de detectives con una miniserie de época y un atractivo reparto.

SEMANA SANTA

Zamora - La cofradía de Jesús Nazareno de Zamora, que sale en procesión la madrugada del Viernes Santo desde el año 1651, somete a votación el cambio de estatuto para que en ese desfile, uno de los más emblemáticos de la Semana Santa de Zamora, puedan participar mujeres, que hasta ahora lo tenían vetado.

TIEMPO BORRASCA

Madrid - El tiempo mejora algo este domingo tras la ciclogénesis provocada por la borrasca Goretti, salvo en el noroeste peninsular donde un flujo atlántico generará precipitaciones, con la cota de nieve a partir de los 1.000-1.200 metros, y las temperaturas máximas ascenderán de forma importante en el Cantábrico, alto Ebro y en montañas del norte.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Valencia.- PARTIDOS PSOE.- La secretaria de Igualdad deL PSOE, Pilar Bernabé, visita el mercado de la fiesta de Sant Antoni en Valencia y hace declaraciones sobre la actualidad política a los medios. Cruce de las calles Maximiliano Thous con Ministro Luis Mayans. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Sevilla.- PARTIDOS IU.- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, participa en la proyección del documental ‘Salud no responde’, dirigido por Pablo Coca, que denuncia el deterioro de la sanidad pública en Andalucía. Cine Cervantes. C/Amor de Dios, 33

11:00h.- Andorra (Teruel).- ARAGÓN ELECCIONES.- La candidata a la presidencia de Aragón por Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Agengochea, atiende a los medios de comunicación en relación con la situación de la sanidad pública en el medio rural. Centro de salud de Andorra

11:30h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero participan en un acto de precampaña por las elecciones del 8 de febrero en Aragón con la candidata a las elecciones aragonesas, María Goikoexea. Centro Cívico Almozara (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- La Coruña.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura la reunión interparlamentaria del Partido Popular, que se celebra en A Coruña este fin de semana. Palacio de Congresos, Palexco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Rianxo (A Coruña).- PARTIDOS BNG.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participa en el homenaje a Castelao que los nacionalistas celebran cada año en Rianxo. Paseo da Ribeira. (Texto) (Foto).

12:00h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero, Jorge Pueyo, participa en la presentación de la candidatura del partido por Teruel. Sede de CHA en Teruel. C/San Francisco 29.

12:00h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El portavoz del PSOE en las Cortes y cabeza de lista por Huesca a las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Fernando Sabés, atiende a los medios en relación con un asunto de actualidad. Sede PSOE Aragón (C/ Conde Aranda, 138)

12:10h.- Zaragoza.- ARAGÓN ELECCIONES.- El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, clausura la presentación del proyecto de los populares para el 8F. Hotel Reina Petronila

19:30h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- Soria Ya elige en primarias al candidato que representará al partido en las elecciones de Castilla y León. Sede de la formación. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

12:00h.- Tarragona.- PROTESTAS AGRICULTORES.- Tractorada de agricultores y ganaderos en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur, una de las protestas que mantienen cortadas varias carreteras catalanas. Plaza Imperial Tarraco. Plaza Imperial Tarraco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11:30h.- Bilbao.- ETA PRESOS.- Los representantes de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga hacen una valoración de la manifestación convocada por la organización de defensa de los derechos de los presos de ETA el sábado en Bilbao. Frente a Ayuntamiento (Texto).

SOCIEDAD

11:00h.- Barcelona.- AYUNTAMIENTO BARCELONA.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y los líderes de los grupos municipales atienden a los medios durante la visita a la cabalgata de los Tres Tombs de Sant Andreu. Recinto Fabra i Coats (Texto)

12:00h.- Zamora.- SEMANA SANTA.- La cofradía de Jesús Nazareno de Zamora, que sale en procesión la madrugada del Viernes Santo desde el año 1651, somete a votación el cambio de estatuto para que en ese desfile, uno de los más emblemáticos de la Semana Santa de Zamora puedan participar mujeres, que hasta ahora lo tenían vetado. Salón de actos del Colegio Amor de Dios, (Texto) (Foto)

CULTURA

11:30h.- Zaragoza.- MÚSICA JONDE.- El maestro británico Jonathan Nott dirige a la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) en un concierto en el que interpretarán la Sinfonía nº5 de Shostakóvich, el Vals de Mefisto nº1 de Liszt y Metalepsis de Planells, obra ganadora del XLII Premio Reina Sofía de Composición Musical. Sala Mozart del Auditorio.

12:35h.- Sevilla.- CIRCO ESPECTÁCULOS.- Cirque du Soleil levanta su emblemática carpa para el estreno de KURIOS – Gabinete de Curiosidades. Charco de la Pava.

19:00h.- Granada.- CULTURA MÚSICA.- El cantautor Paco Ibáñez presenta su gira ‘Érase una vez’ Palacio de Congresos

20:00h.- Cádiz.- CARNAVAL CÁDIZ.- El coro "Al lío" será el encargado de abrir este domingo el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), en el que este año participarán 180 formaciones y que se prolongará un mes, hasta el 13 de febrero, cuando se disputará la Gran Final que marcará el salto del carnaval a las calles. Gran Teatro Falla (Texto) (Foto)

