Telecable sigue invicto; Vila-sana arrasa al Cerdanyola y Manlleu y Fraga empatan

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El Telecable alargó este sábado su invicto en la Liga de Campeones tras derrotar al Trissino italiano (6-0), en una tercera jornada en la que el Vila-sana Coop d’Ivars arrasó al Cerdanyola (8-1) en un duelo directo por la segunda plaza del Grupo A, mientras que el Martinelia Manlleu y el Esneca Fraga firmaron tablas (2-2) en el pulso similar del Grupo B.

El cuadro asturiano, que busca recuperar el trono continental tres años después, ha arrancado la competición con paso firme, y volvió a demostrarlo ante el colista del Grupo A, y eso que al descanso solo ganaba 1-0 con gol de la capitana Marta Piquero.

En la segunda mitad Mariona Colomer descorchó el festín y Ángela Fernández, por partida doble, Ainara Anido y la propia Piquero completaron el 6-0 definitivo con el que el Telecable se coloca con nueve puntos en el ecuador de la fase regular, seis por encima de la tercera posición.

El que se perfila segundo del Grupo A es el Vila-sana, que regresó a la senda del triunfo por la puerta grande. Ocho goles le endosó al Cerdanyola en Can Xarau (1-8), una muestra de su poderío ofensivo que lidera Aina Florenza, autora de tres de ellos.

El conjunto ilerdense volvió a demostrar que ha confeccionado un proyecto que aspira a la primera ‘Champions de su historia’ y se sitúa con seis puntos y el mejor golaveraje del grupo (+13), factor que podría ser decisivo en caso de empate por la segunda plaza que da el pase a la Final a Cuatro al final de las seis jornadas.

En el Grupo B, la igualdad que marcó las dos primeras jornadas se mantiene, al menos en la pugna por la segunda plaza. Manlleu y Fraga firmaron tablas (2-2) en un duelo en el que los cuatro goles se anotaron en los primeros doce minutos.

El cuadro aragonés se adelantó en dos ocasiones, pero Blanca Angrill firmó el 2-2 definitivo.

En la segunda mitad, el temor a perder un punto antes que la ambición de sumar tres se impuso, y ningún equipo asumió riesgos, dejando el marcador inalterado hasta el final.

Así, el Manlleu sigue segundo del Grupo B, ahora con cuatro puntos, mientras que el Fraga, ganador en 2024 de la máxima competición continental, sigue sin conocer la victoria y encadenó no solo su tercer empate, sino su tercer 2-2 consecutivo.

La tercera jornada se cerrará el domingo con el complicado desplazamiento del Generali Palau, colista con un punto, a la pista del Benfica (16:00 CET), un equipo sólido y fiable liderado por las españolas Sara Roces y Aimee Blackman. EFE

