Espana agencias

Telecable sigue invicto; Vila-sana arrasa al Cerdanyola y Manlleu y Fraga empatan

Guardar

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El Telecable alargó este sábado su invicto en la Liga de Campeones tras derrotar al Trissino italiano (6-0), en una tercera jornada en la que el Vila-sana Coop d’Ivars arrasó al Cerdanyola (8-1) en un duelo directo por la segunda plaza del Grupo A, mientras que el Martinelia Manlleu y el Esneca Fraga firmaron tablas (2-2) en el pulso similar del Grupo B.

El cuadro asturiano, que busca recuperar el trono continental tres años después, ha arrancado la competición con paso firme, y volvió a demostrarlo ante el colista del Grupo A, y eso que al descanso solo ganaba 1-0 con gol de la capitana Marta Piquero.

En la segunda mitad Mariona Colomer descorchó el festín y Ángela Fernández, por partida doble, Ainara Anido y la propia Piquero completaron el 6-0 definitivo con el que el Telecable se coloca con nueve puntos en el ecuador de la fase regular, seis por encima de la tercera posición.

El que se perfila segundo del Grupo A es el Vila-sana, que regresó a la senda del triunfo por la puerta grande. Ocho goles le endosó al Cerdanyola en Can Xarau (1-8), una muestra de su poderío ofensivo que lidera Aina Florenza, autora de tres de ellos.

El conjunto ilerdense volvió a demostrar que ha confeccionado un proyecto que aspira a la primera ‘Champions de su historia’ y se sitúa con seis puntos y el mejor golaveraje del grupo (+13), factor que podría ser decisivo en caso de empate por la segunda plaza que da el pase a la Final a Cuatro al final de las seis jornadas.

En el Grupo B, la igualdad que marcó las dos primeras jornadas se mantiene, al menos en la pugna por la segunda plaza. Manlleu y Fraga firmaron tablas (2-2) en un duelo en el que los cuatro goles se anotaron en los primeros doce minutos.

El cuadro aragonés se adelantó en dos ocasiones, pero Blanca Angrill firmó el 2-2 definitivo.

En la segunda mitad, el temor a perder un punto antes que la ambición de sumar tres se impuso, y ningún equipo asumió riesgos, dejando el marcador inalterado hasta el final.

Así, el Manlleu sigue segundo del Grupo B, ahora con cuatro puntos, mientras que el Fraga, ganador en 2024 de la máxima competición continental, sigue sin conocer la victoria y encadenó no solo su tercer empate, sino su tercer 2-2 consecutivo.

La tercera jornada se cerrará el domingo con el complicado desplazamiento del Generali Palau, colista con un punto, a la pista del Benfica (16:00 CET), un equipo sólido y fiable liderado por las españolas Sara Roces y Aimee Blackman. EFE

avm/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un herido al explotar una bombona de gas en una vivienda de Burgos

Infobae

Pilotos sudamericanos dejan sello con triunfo de Casale en Challenger, con Navarro líder

Infobae

Víctor Muñoz: “Yo creo que el equipo sigue en una línea ascendente”

Infobae

India mantiene su postura sobre el crudo ruso pese al plan de Trump de aranceles del 500 %

Infobae

Feijóo asegura, tras declarar ante la jueza, que estuvo informado en tiempo real tras contactar con Mazón

Durante su comparecencia, el presidente del Partido Popular defendió que facilitó datos relevantes sobre el desastre, subrayando la existencia de múltiples intercambios con Mazón para justificar su seguimiento y reiterando críticas a la falta de información oficial

Feijóo asegura, tras declarar ante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España