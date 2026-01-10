Espana agencias

Sumar propone condicionar los 21.000 millones de la financiación a los servicios sociales

Palma, 10 ene (EFECOM).- La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha propuesto este sábado que los casi 21.000 millones extra que prevé el Gobierno que recibirán las comunidades con el nuevo sistema de financiación estén "absolutamente condicionados" a que sean "una inyección directa a los recursos y servicios públicos".

En declaraciones a la prensa desde Palma, ha señalado que este dinero debe suponer "una mejora sistemática y directa de educación, sanidad, de reducción de las listas de espera a las distintas comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP".

El Gobierno sostiene que la propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómica presentada el viernes reportará al conjunto de las comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente, de los que casi 16.000 millones provendrán de una mayor cesión de recaudación de IRPF e IVA.

Hernández ha celebrado que, con esta propuesta, se haya dejado atrás "un modelo que era completamente caduco y obsoleto" y ha lamentado que, aunque el PP tuvo mayoría absoluta para actualizarlo, llevó a cabo una "dejación de funciones al respecto".

En la línea de lo que ya expresó sobre las autonomías del PP el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, Hernández ha señalado que la propuesta de financiación debe tener "medidas concretas y específicas" que "pongan coto ya al 'dumping fiscal'", para evitar que algunos dirigentes políticos "sigan dando regalos a los ricos". EFECOM

