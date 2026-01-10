Espana agencias

Sumar insta a Junts a pensar "de qué lado está" en el debate por el modelo de financiación

Palma, 10 ene (EFE).- La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha emplazado este sábado a Junts a que decidir "de qué lado está" después de que la formación liderada por el expresidente catalán Carles Puigdemont haya criticado el modelo de financiación propuesto por el Gobierno.

En declaraciones a la prensa desde Palma, acompañada de las coordinadoras de Sumar en Baleares, Marisa Lucas y Aurora Ribot, ha señalado que, aunque ahora no le concierne valorar lo que haga Junts en el Congreso al haber por delante una negociación, sí que ha emplazado al partido independentista a reflexionar.

Para la dirigente de Sumar, lo importante es "trabajar conjuntamente para que los intereses de las mayorías trabajadoras catalanas se vean garantizadas".

Además, ha pedido a la formación que piense si la estrategia que está llevando a cabo "para frenar a Aliança Catalana" está siendo la acertada, porque "los números no lo están demostrando". EFE

