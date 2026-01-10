Siguen los cortes de carretera en Cataluña contra el Mercosur, se desbloquea la Fondarella

Barcelona, 10 ene (EFECOM).- Varias carreteras continúan bloqueadas este sábado en Cataluña, entre ellas el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares, por las protestas contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, aunque la agrupación convocante, Revolta Pagesa, ha levantado el corte de vías en la Fondarella (Lleida).

Siguen cortadas la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Girona) y la A-27 de acceso al puerto de Tarragona y la circulación está restringida para los camiones en la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico.

Además, Revolta Pagesa ha informado de que el paso fronterizo con Francia en el Coll d'Ares sigue cortado.

Las protestas replican las manifestaciones en Francia y otros países europeos contra un pacto que abrirá el mercado comunitario a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los agricultores catalanes comenzaron el jueves una serie de movilizaciones para protestar por el pacto y aseguraron que las mantendrían de manera indefinida si España no se retiraba del acuerdo comercial.

Además, piden la revisión de los protocolos sanitarios de gestión de casos como los de la dermatosis nodular en las vacas, la gripe aviar y la peste porcina africana (PPA).

Revolta Pagesa considera que el pacto UE-Mercosur permitirá la entrada de productos agrícolas y ganaderos producidos con elementos "prohibidos aquí", como "pesticidas peligrosos y hormonas de crecimiento". EFECOM