Siete atendidos en un incendio en Bilbao causado al explotar la batería de un patinete

Bilbao, 10 ene (EFE).- Cuatro personas han sido trasladadas a un centro hospitalario y otras tres han sido atendidas por efectivos sanitarios sin necesidad de traslado en un incendio en una vivienda en Bilbao, causado, al parecer, por la explosión de la batería de un patinete eléctrico.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, el incendio se ha registrado en un bloque de viviendas de la calle George Steer, del barrio bilbaíno de Atxuri, sobre las dos menos cuarto de la tarde.

El fuego, que ha sido extinguido por efectivos del cuerpo de Bomberos, ha obligado a desalojar el portal en el que se ha originado y los dos contiguos.

Fuentes municipales han precisado que los trasladados al hospital por inhalación de humo son una familia compuesta por la pareja y dos niños, cuyo pronóstico es leve.

Además, en el lugar han sido atendidas, también por inhalación de humo, otras tres personas.

Las mismas fuentes municipales han indicado que parece que el incendio se ha originado por la explosión de una batería de un patinete eléctrico. EFE