Pere Romeu pierde por lesión a Graham Hansen y a Aleixandri ante el Madrid CFF

Barcelona, 10 ene (EFE).- El Barcelona ha perdido por lesión a la delantera Caroline Graham Hansen y a la defensa Laia Aleixandri para el partido de este sábado ante el Madrid CFF (19:00 CET).

Según ha informado el club catalán, Aleixandri estará entre dos y tres semanas de baja a causa de una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La noruega arrastra problemas musculares y en principio solo se perderá el partido de esta tarde.

Por contra, Romeu ha recuperado, después de unas semanas de baja, a la meta Cata Coll, la carrilera Ona Batlle y a la central Mapi León. Vuelve a la convocatoria la defensa Marta Torrejón, mientras que Laia Martret entra en la lista por Graham Hansen. EFE