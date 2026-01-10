Otegi insiste en una "lista nacional" vasca en las generales para actuar "como pueblo"

Bilbao, 10 ene (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido este sábado en defender la configuración de "una lista nacional popular" vasca con otras formaciones soberanistas, con un programa "de mínimos", para concurrir a las próximas elecciones generales y "actuar como pueblo y no como partido" frente al Estado.

El dirigente abertzale ha vuelto a defender esta propuesta durante la apertura de la Asamblea General que la formación soberanista celebra en Bilbao para definir su estrategia para 2026, un año que considera "clave" para la política vasca, hacer balance de la iniciativa 'diálogo nacional' y aprobar un nuevo reglamento electoral interno ante el próximo nuevo ciclo electoral.

En su intervención, Otegi ha señalado que EH Bildu es "un espacio estratégico, sereno, plural y que mantiene sus principios y sus valores por encima de la política convencional" y ha afirmado que "el centro no consiste en una sigla política", sino que para el proyecto nacional de la formación soberanista el centro es "fundamentalmente de pueblo, de Euskal Herria", y consiste en "la defensa de los intereses de las mayorías sociales populares". EFE

