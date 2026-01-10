Otegi insiste en una lista nacional en las generales para actuar como pueblo vasco

Bilbao, 10 ene (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido en defender la configuración de "una lista nacional popular" vasca y navarra con otras formaciones soberanistas, con un programa "de mínimos", para concurrir a las próximas elecciones generales y "actuar como pueblo y no como partido" frente al Estado.

El dirigente abertzale ha vuelto a defender esta propuesta durante la apertura de la Asamblea General que la formación soberanista celebra este sábado en Bilbao para definir su estrategia para 2026, un año que considera "clave" para la política vasca, hacer balance de la iniciativa 'diálogo nacional' y aprobar un nuevo reglamento electoral interno ante el próximo nuevo ciclo electoral.

En su intervención, Otegi ha denunciado el "juego de la especulación" que hay en torno a una eventual convocatoria de elecciones generales cuando, a su juicio, el debate no es "cuándo serán las elecciones, sino con qué objetivos y qué propuestas hacemos frente a este reto electoral que suponen las elecciones del Estado español".

Ha abogado, en este sentido, por una candidatura conjunta en el País Vasco y Navarra, "una lista nacional popular -ha dicho- sobre un programa de mínimos" entre fuerzas nacionalistas, ya que en las elecciones generales "no estamos para decir dónde tenemos las diferencias", sino "dónde tenemos las coincidencias".

Una lista "frente al Estado"

Según ha dicho, "si todos coincidimos en que Euskal Herria es un país, una nación de siete territorios, que tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro, que el euskera es nuestra lengua nacional y que todos los vascos tenemos los mismos derechos en toda Euskal Herria, podemos hacer una lista que frente al Estado ponga detrás un millón de vascos y vascas para decirle: 'ésta es la voluntad nacional democrática popular de este pueblo'".

El secretario general de EH Bildu ha expuesto también en la Asamblea General de la formación las primeras conclusiones de la iniciativa ciudadana 'Diálogo Nacional', una dinámica de encuentros con la ciudadanía y diversos agentes para conocer sus preocupaciones.

Según ha dicho, la primera conclusión de las conversaciones mantenidas es que "hay una distancia sideral entre lo que la gente necesita, ve con preocupación y plantea como reto y alguno de los debates que se quieren plantear desde las élites en este país".

Otegi ha defendido que EH Bildu es "un espacio estratégico, sereno, plural y que mantiene sus principios y sus valores por encima de la política convencional".

Ha firmado que "el centro no consiste en una sigla política", sino que para el proyecto nacional de la formación soberanista el centro es "fundamentalmente de pueblo, de Euskal Herria", y consiste en "la defensa de los intereses de las mayorías sociales populares".

Por otro lado, ha señalado que EH Bildu tendrá que tomar decisiones importantes en los próximos meses y años y ha subrayado que esas decisiones siempre se tomarán "junto al pueblo".

"Ante el autoritarismo o en la dinámica de la liberación nacional o la defensa democrática de Euskal Herria tendremos que tomar algunas decisiones o hacer propuestas. Estamos preparados para ello y tenemos claro lo que tenemos que hacer", ha dicho.

Otegi ha pedido también a la izquierda soberanista que amplíe más el espacio que representa EH Bildu en los próximos meses y años.

En su Asamblea General, la coalición soberanista ha reunido a más de 500 integrantes, entre ellos Xabier Iraola (San Sebastián, 1993), propuesto por el Consejo Nacional de Sortu para ocupar la Secretaría General de esta formación tras la salida de Arkaitz Rodríguez, actual secretario de Acción Política de EH Bildu. EFE

