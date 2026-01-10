Odermatt se hace con el liderato en gigante al vencer por quinta vez seguida en Abelboden

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El suizo Marco Odermatt protagonizó este sábado su sexto triunfo en la Copa del Mundo esta temporada al adjudicarse el gigante en Adelboden (Suiza), lo que le afianza aún más como el dominador de la general y le sitúa a su vez como nuevo líder de la especialidad después de la caída del austriaco Stefan Brennsteiner.

Ante el júbilo de la afición local, Odermatt firmó su quinta victoria consecutiva en la estación helvética y la número 51 en la Copa del Mundo, con un tiempo de 2:31.23, después de ser el más rápido en la primera manga y tercero, en la segunda.

El brasileño Lucas Pinhehiro fue segundo, a 49 centésimas de Odermatt, en su tercer podio de la temporada, después de que hiciera historia el pasado 16 de noviembre en el eslalon de Levi (Finlandia) al convertirse en el primer esquiador del país sudamericano en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí.

En tercera posición, quedó el francés Leo Anguenot, que estrenó podio esta campaña al completar las dos mangas con 68 centésimas de margen respecto al ganador.

"El secreto es la afición, que con su energía y presión y motivación extras me ayudan a esquiar más rápido", esgrimió Odermatt al término de la carrera sobre su nuevo éxito en la estación suiza.

Además de Brennsteiner, quien se cayó en el segundo descenso, no acabó la carrera su compatriota Marco Schwarz, ganador del anterior gigante en Alta Badia (Italia), quien se salió de pista también en la bajada definitiva cuando marcaba el mejor tiempo global.

El percance del austriaco hace que Odermat pase a liderar la general del gigante después de seis carreras, de las que ha ganado tres, al sumar 400 puntos, por 305 de Brennsteiner y 269 del noruego Henrik Kristoffersen.

En la general de la Copa del Mundo, abre aún más la brecha y suma 955 puntos, casi el doble que Pinheiro, con 488, mientras que Schwarz es tercero, con 451.

El español Albert Ortega logró clasificarse en el puesto 25, a 4:48 de Odermatt, después de colarse entre los treinta mejores en la primera manga al situarse vigésimo noveno.

Es la segunda vez en la que Ortega, natural de Barcelona, pasa el corte esta temporada, después de que quedara en el puesto 23 en el gigante de Cooper Mountain el pasado 28 de noviembre, en su mejor actuación, y la cuarta en la que algún esquiador español se mete en la segunda manga en esta especialidad o en eslalon.

El también catalán Aubert Serracanta, en cambio, no pudo emular a Ortega y quedó descalificado con su salida de pista en la primera bajada.

Adelboden repite este domingo como sede de la Copa del Mundo masculina con el eslalon, disciplina en la que no compite Odermatt. EFE