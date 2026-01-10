Espana agencias

Neoenergia (Iberdrola) culmina proyecto de transporte eléctrico en Brasil por 669 millones

Madrid, 10 ene (EFECOM).- Neoenergia, filial de Iberdrola en Brasil, ha concluido la energización del último tramo del proyecto Alto Paranaíba, que requirió una inversión cercana a los 4.200 millones de reales (alrededor de 669 millones de euros).

La entrega del último tramo del proyecto, adjudicado a la empresa en una subasta de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), marca la finalización de las obras de "una de las mayores iniciativas de transporte eléctrico de Brasil", ha informado este sábado Iberdrola en un comunicado.

Las obras del proyecto, que permite aumentar significativamente la capacidad de transmisión de energía entre el norte del estado de Minas Gerais y São Paulo, se completaron con más de 15 meses de antelación respecto al plazo establecido por ANEEL, ha destacado la compañía.

El lote Alto Paranaíba adjudicado a la filial brasileña de Iberdrola comprende una infraestructura "de gran envergadura", que incluye 1.600 kilómetros de líneas de transporte, 3.250 torres y seis subestaciones, "consolidándose como el mayor proyecto de este tipo desarrollado por Neoenergia". EFECOM

