Navarra reúne "en una foto histórica" a sus mejores deportistas

Pamplona, 10 ene (EFE).- Navarra ha reunido "en una foto histórica" a muchos de los deportistas que, desde su creación en 1986, han recibido el más alto reconocimiento deportivo de la Comunidad foral, su Medalla de Oro al Mérito Deportivo que tienen desde el ciclista Miguel Induráin, la balonmanista Nerea Pena o el árbitro de fútbol Alberto Undiano Mallenco.

Son solo algunos de quienes han compartido este sábado el agradecimiento "por ayudarnos a construir una Navarra mejor", les ha dicho la presidenta de la Comunidad, María Chivite, quien ha estado acompañada de la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y de la consejera de Deporte, Rebeca Esnaola, en un acto al que han asistido más de una veintena de galardonados y galardonadas, mayoritariamente del mundo de la pelota, el ciclismo, la montaña, el fútbol y el balonmano.

Este reconocimiento, celebrado en Baluarte, donde en estas semanas se exhibe la exposición "Leyendas del deporte", ha servido para "reunir bajo el mismo techo a tantas personas que han sido capaces de levantar tantas pasiones", porque "con ellos hemos sufrido, llorado, reído, saltado y cantado", ha dicho la presidenta.

"Habéis sido sobre todo personas generadoras de emociones y de ilusión", les ha dicho la presidenta tras advertirles de que sus medallas "son importantes, pero sobre todo lo es el legado. Todos sois historia, y también formáis parte de nuestra propia historia personal" para los navarros.

Es el caso del ciclista Miguel Indurain, los pelotaris Julián Retegi, Rubén Beloki o Javier Urriza, la atleta Marta Mendía, los montañeros Ángel Mª Ábrego e Iñaki Ochoa de Olza (ambos fallecidos), el futbolista Patxi Puñal, los jugadores de balonmano Mateo Garralda y Nerea Pena, la tiradora con arco Carmen Rubio, el jugador de fútbol sala Javi Eseverri o el técnico de ciclismo Eusebio Unzue, entre otros.

En su intervención, María Chivite les ha recordado que las medallas son importantes, pero todavía lo es más el legado. “Con vosotros hemos sufrido por llegar a la cima. Hemos llorado de alegría al ganar la final. Hemos reído, saltado, cantado… Habéis sido generadoras de emociones. De ilusión. Y eso vale más que todos los oros del mundo”, ha asegurado.

Ha reivindicado también la importancia del deporte en las sociedades desarrolladas, en las que el deporte “deja de ser un lujo para convertirse en una inversión social: reduce el gasto sanitario, mejora la productividad y refuerza el bienestar mental”.

Chivite además, ha recordado, que es un “potente elemento de integración social” y una declaración cultural “que refleja una sociedad que valora el equilibrio entre trabajo y vida personal”.

María Chivite se ha congratulado por el hecho de que Navarra sea la comunidad más deportista de España. “Y esto no es casual. Es la consecuencia de nuestro alto desarrollo, pero también es el origen de nuestro alto nivel de calidad de vida”, ha añadido.

Según ha reivindicado, la clave del éxito navarro es la simbiosis entre el deporte de élite y el deporte base. “La élite deportiva cumplís una función de construcción social. Sin referentes como vosotros –ha explicado- no existiría el deporte base, pero sin eso que se llama deporte base –entrenadores, técnicos, árbitros, deportistas no profesionales- tampoco existiría el deporte de élite. Ellos son quienes sostienen a quienes sí llegáis a la cima”.

Por ello, ha hecho partícipes de este “triunfo colectivo” a todas las personas del mundo del deporte, a quienes ha dado las gracias “por ayudarnos a construir una Navarra mejor”.

Por su parte, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha agradecido a las y los deportistas reconocidos sus logros, "pero sobre todo su perseverancia, determinación y resiliencia, con las que han constituido la historia del deporte en nuestra comunidad".

Un legado que, según ha añadido, "queremos que siga muy presente, que cale en la sociedad y, especialmente, en las nuevas generaciones, que inspire a nuestros jóvenes para seguir forjando referentes y para consolidar una comunidad activa, saludable, en la que la práctica deportiva sea parte de nuestra rutina, algo que podemos decir con orgullo que ya es así".

El acto ha estado precedido además por la entrega al presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, de un recuerdo en agradecimiento a la celebración estos días en Pamplona del Torneo Internacional de España de Balonmano 2026, con presencia de representantes de las selecciones de España, Túnez, Portugal, Egipto, Eslovaquia e Irán. EFE

