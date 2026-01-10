Espana agencias

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Valladolid, 10 ene (EFE).- Una mujer ha muerto este sábado tras declararse un incendio en su vivienda del municipio segoviano de Real Sitio de San Ildefonso por causas que se investigan.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que el aviso sobre este incendio se ha producido poco después de las nueve y media de la mañana y la persona que ha alertado ha indicado que había una persona en el interior de la vivienda, ubicada en el número 17 de la calle de la Melancolía de este municipio segoviano.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación y de Emergencias Sanitarias-Sacyl, aunque el personal sanitario únicamente ha podido confirmar el fallecimiento de esta persona.

Han sido los bomberos quienes han culminado los trabajos de extinción del incendio y han encontrado a esta mujer en el interior de la vivienda.EFE

EFE

