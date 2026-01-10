Espana agencias

Montero reúne este sábado a la Interparlamentaria del PSOE-A al día siguiente de presentar su modelo de financiación

Guardar

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, reúne este sábado, 10 de enero, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a la Interparlamentaria regional de los socialistas andaluces, al día siguiente de haber presentado como ministra de Hacienda su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

La cita es este sábado en el Auditorio Riberas del Guadaíra de la citada localidad sevillana, y en ella está previsto que María Jesús Montero intervenga a partir de las 11,30 horas, según se recoge en la convocatoria para los medios de comunicación.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, Francisco Cuenca, señaló este pasado jueves en rueda de prensa en Granada que, en esta reunión de la Interparlamentaria, los socialistas andaluces pretendían abordar la "hoja de ruta" de la federación de cara al recién iniciado año 2026, que pasa por "ganar en las elecciones andaluzas" previstas para este ejercicio.

Francisco Cuenca defendió que la "maquinaria" electoral de la federación socialista andaluza "está a tope", y durante el pasado año ha "demostrado" que han "cumplido los objetivos", de forma que el PSOE-A llega a este año 2026, "electoral" en Andalucía, "preparado, unido, firme y cargado, sobre todo, de esa convicción de estar cerca de los problemas de la gente precisamente para plantearle las soluciones".

ANTE UN AÑO ELECTORAL "DECISIVO PARA ANDALUCÍA"

De este modo, el portavoz socialista remarcó que 2026 no sólo "no es un año cualquiera", sino que "es vital y decisivo para Andalucía", por lo que el PSOE-A lo aborda "con la maquinaria electoral a tope, preparado, cargado de ideas y, sobre todo, cargado de soluciones" frente al "destrozo" que, en su opinión, el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno está causando en lo público, que es "aquello que nos iguala".

Se da la circunstancia, además, de que la reunión de la Interparlamentaria llega al día siguiente de la rueda de prensa que, en el Ministerio de Hacienda, ofreció este viernes María Jesús Montero para presentar su propuesta de nuevo modelo de financiación, que recoge los criterios de reparto de los recursos públicos entre las comunidades autónomas.

La previsión del Ministerio de Hacienda es que el nuevo modelo entrara en vigor el próximo año 2027, y aportaría a las comunidades autónomas 20.975 millones más de los que obtendrían si se mantuviera el modelo vigente.

En concreto, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica presentado por María Jesús Montero sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Así, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027, y la Comunidad Valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones.

En la misma rueda de prensa, la ministra de Hacienda y también candidata socialista a la Junta en las elecciones previstas para este año subrayó que Andalucía sería la comunidad más beneficiada con este modelo, un mensaje en el que incidió también la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en otra comparecencia este viernes ante los medios de comunicación.

Ambas dirigentes socialistas han coincidido en las últimas horas en criticar que el Gobierno de Juanma Moreno pudiera oponerse o "renunciar" a recibir esa cifra adicional de financiación para Andalucía por "sectarismo político" del PP.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del sábado 10 de enero de 2026

Infobae

Los países de la UE apoyan provisionalmente la firma del acuerdo con el Mercosur

Infobae

El IBEX cae 0,18 % penalizado por Cellnex e intenta mantener los 17.600 puntos

Infobae

Restos de piedra, caucho o cannabinoide: las alertas alimentarias más llamativas de 2025

Infobae

La vivienda se encarece en España un 12,8 % interanual, más del doble que la media europea

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España