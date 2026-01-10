Miles de personas piden el fin de "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA

Bilbao, 10 ene (EFE).- Decenas de miles de personas han exigido esta tarde poner "punto final" a "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA en una manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu" (no puede prolongarse más).

La habitual marcha que la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA Sare convoca a principios de cada año para reclamar el fin de "las excepcionalidades" que, según denuncia, se continúan aplicando a los presos de ETA se desarrolla bajo una persistente lluvia y entre gritos de "euskal presoak, etxera" (los presos vascos, a casa).

En la multitudinaria manifestación toman parte dirigentes y representantes de EH Bildu, Podemos Euskadi, Junts, ERC, CUP, BNG, Més Per Mallorca y Catalunya en Comú, así como de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, entre otros. EFE

(foto) (vídeo)