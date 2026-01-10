Espana agencias

Miles de manifestantes denuncian en Santiago la "agresión" de Estados Unidos en Venezuela

Santiago de Compostela, 10 ene (EFE).- Miles de personas, entre los que se encontraban militantes del BNG y del sindicato autonómico CIG, han denunciado este sábado en una manifestación en Santiago de Compostela la "agresión" de Estados Unidos a Venezuela.

La marcha, que ha discurrido tras una pancarta con el lema 'Alto a la agresión yanqui contra Venezuela. Por la paz y soberanía de los pueblos', ha estado encabezada por la dirigente del BNG Ana Miranda; el secretario general de la CIG, Paulo Carril; la presidenta de la Asociación Galego Bolivariana Hugo Chávez (Agabo), Ana Mosqueira; y el cónsul venezolano en Vigo, Martín Pacheco.

Mosqueira, que es abogada, ha explicado a un grupo de periodistas que la "agresión" a Venezuela supone un reto para la paz mundial ya que "deja de lado" el derecho internacional para volver a la "ley del más fuerte", por lo que ha invitado a los gobernantes a "ser firmes" contra ese tipo de acciones con el fin de "volver a acatar la normativa internacional y a respetar la soberanía de los pueblos".

Por su parte, Miranda, coordinadora de relaciones internacionales del BNG, ha expresado el "apoyo" de ese partido a Venezuela y ha denunciado la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de organizar y respaldar una iniciativa militar "ilegal e ilegítima" que "cuestiona el derecho internacional".

Los manifestantes han discurrido por el centro histórico de la ciudad gritando consignas como "Venezuela vencerá", "no a la guerra", "alto a la agresión yanqui en Venezuela" o "fuera yanquis de América Latina".

El cónsul de Venezuela en Vigo ha expresado su "rechazo, renuncia y denuncia" contra la "agresión brutal militar" que "viola todos los principios del derecho internacional" y que constituye un "secuestro" de un presidente, ya ex, por parte de otro Estado.

Pacheco ha subrayado que tras más de veinte años del régimen de la República Bolivariana, del nombre del libertador venezolano Simón Bolívar, su país continúa "resistiendo" frente a la "agresión brutal" de la "bota del imperialismo norteamericano", y ha advertido de los intentos estadounidenses de "pisotear la soberanía nacional" en Cuba, Colombia y México. EFE

