Martínez Munuera pitará el Rayo-Mallorca y Soto Grado, el Levante-Espanyol

Madrid, 10 ene (EFE).- El colegiado valenciano Juan Martínez Munuera pitará este domingo el Rayo Vallecano-Mallorca (14.00 horas) en el estadio de Vallecas, mientras que el riojano César Soto Grado dirigirá el Levante-Espanyol (16.15) en el Ciutat de Valencia, en los dos encuentros de la jornada 19 de Primera División.

Martínez Munuera tendrá como responsable del VAR al canario Raúl González Francés, mientras que el andaluz Mario Melero López será el encargado del videoarbitraje en el Levante-Espanyol.

Las designaciones para los partidos de mañana de LaLiga Hypermotion de la jornada 21 son las siguientes:

- Leganés-Real Valladolid (14.00)

Árbitro: Manuel Orellana Cid (Comité andaluz)

VAR: José Antonio López Toca (C. cántabro)

- Málaga-Ceuta (16.15)

Árbitro: Eder Mallo Fernández (C. castellanoleonés)

Rubén Ávalos Barrera (C. catalán)

- Granada-Castellón (16.15)

Árbitro: Luis Bestard Servera (C. balear)

VAR: Valentín Pizarro Gómez (C. madrileño). EFE