Espana agencias

Martínez Munuera pitará el Rayo-Mallorca y Soto Grado, el Levante-Espanyol

Guardar

Madrid, 10 ene (EFE).- El colegiado valenciano Juan Martínez Munuera pitará este domingo el Rayo Vallecano-Mallorca (14.00 horas) en el estadio de Vallecas, mientras que el riojano César Soto Grado dirigirá el Levante-Espanyol (16.15) en el Ciutat de Valencia, en los dos encuentros de la jornada 19 de Primera División.

Martínez Munuera tendrá como responsable del VAR al canario Raúl González Francés, mientras que el andaluz Mario Melero López será el encargado del videoarbitraje en el Levante-Espanyol.

Las designaciones para los partidos de mañana de LaLiga Hypermotion de la jornada 21 son las siguientes:

- Leganés-Real Valladolid (14.00)

Árbitro: Manuel Orellana Cid (Comité andaluz)

VAR: José Antonio López Toca (C. cántabro)

- Málaga-Ceuta (16.15)

Árbitro: Eder Mallo Fernández (C. castellanoleonés)

Rubén Ávalos Barrera (C. catalán)

- Granada-Castellón (16.15)

Árbitro: Luis Bestard Servera (C. balear)

VAR: Valentín Pizarro Gómez (C. madrileño). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Siete atendidos en un incendio en Bilbao causado al explotar la batería de un patinete

Infobae

Las madres de los menores que viajaban en el barco de Indonesia regresan a España

Infobae

El defensa del Leganés Lucas Macazaga, convocado por Bolivia

Infobae

Lamine Yamal confirma su mejoría y entrena con el grupo

Infobae

La propuesta de financiación deja un Illa eufórico, un Junqueras práctico y un PP irritado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”