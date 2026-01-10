Espana agencias

Las lesiones condicionan el duelo entre San Pablo Burgos y Joventut

Burgos, 10 ene (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta este domingo, desde las 12:00 horas en el Coliseum, una cita de máxima exigencia ante el Joventut Badalona, marcada por tres factores clave: la importante plaga de lesiones que condiciona al equipo burgalés, el homenaje al capitán Álex Barrera y la visita de uno de los conjuntos más sólidos y competitivos de la Liga Endesa.

El conjunto dirigido por Porfi Fisac llega al encuentro tras una semana muy positiva en lo deportivo, con victorias frente a Dreamland Gran Canaria y Coviran Granada que han devuelto la esperanza en la lucha por la permanencia.

Sin embargo, el técnico segoviano insiste en mantener los pies en el suelo y en no caer en la relajación: el San Pablo Burgos continúa en puestos de descenso y todavía necesita dar pasos firmes para liberarse de esa presión clasificatoria.

La semana ha estado marcada por los problemas médicos en la plantilla, con las probables ausencias de Dani Díez, por molestias en la fascia, y Raúl Neto, debido a un esguince.

Además, Fisac ha detallado los problemas de pubis de Juan Rubio, diferentes percances de Jermaine Samuels Jr. y Ethan Happ, y el estado de Pablo Almazán, que no pudo disputar el último partido por un pinzamiento en la espalda.

El partido tendrá, además, un componente emocional muy especial, pues antes del salto inicial, el club rendirá homenaje a Álex Barrera, capitán y referente del San Pablo Burgos.

Enfrente estará un Joventut Badalona en un excelente momento de forma, pues el conjunto de Daniel Miret ocupa la sexta posición de la clasificación, con un balance de 9-5, y llega tras vencer con autoridad a La Laguna Tenerife.

La Penya destaca por su inteligencia táctica, su lectura del juego y la calidad de una plantilla liderada por nombres como Ricky Rubio, Sam Dekker, Cameron Hunt o Ante Tomic y sobresalen también a nivel colectivo, siendo uno de los mejores equipos de la liga en rebote defensivo y asistencias. EFE

