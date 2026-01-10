Espana agencias

Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas"

Guardar

Yeda (Arabia), 10 ene (EFE).- Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha asegurado, tras que "las relaciones" institucionales con el Real Madrid están "rotas, totalmente", aunque cree que las mismas son "reconducibles", siempre dependiendo "de la voluntad de las partes".

Así lo ha asegurado el dirigente azulgrana tras un cóctel de bienvenida de la cena de la Real Federación Española de Fútbol en Yeda, sede de la final de la Supercopa de España de este domingo.

"Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no son buenas", ha insistido Laporta.

El presidente azulgrana se refiere a las nuevas declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el caso Negreira durante la última asamblea de socios de la entidad madridista.

"Las relaciones están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones y siempre vamos a actuar así con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están rotas totalmente", ha comentado.

Preguntado sobre si las mismas se pueden reconducir, Laporta ha indicado que "tanto en el fútbol como en la vida, todo es reconducible", aunque depende de la voluntad de las partes.

"En este sentido se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas", ha recordado Laporta respecto a las citadas declaraciones sobre el caso Negreira por parte de Florentino Pérez.

En cuanto a la final de mañana, el presidente del Barcelona no cree que el Barcelona sea el favorito a la victoria. "A pesar de como llegan los dos equipos a la final, no hay favoritos, porque en una final nunca hay favoritos", ha indicado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-2. Osimhen frustra a Argelia y convierte a Nigeria en rival de Marruecos

Infobae

3-3. Los penaltis amargan a Iraola

Infobae

Sare reclama "el fin de las medidas de excepcionalidad" para presos vascos para "poder hablar de un país en convivencia"

Representantes de la organización exigen a autoridades eliminar normativas penitenciarias restrictivas para quienes cumplen condena en el País Vasco y solicitan garantías de equidad y respeto hacia afectados por distintas formas de violencia en el territorio

Sare reclama "el fin de

Kiplimo emula a Bekele, Ngugi y Tergat con un recital junto a Agnes Ngetich

Infobae

Carlos Martín: "Creo que encajo en el Rayo y puedo aportar mucho"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”